Uncharted: Weitere Fortsetzung laut Naughty Dog unwahrscheinlich

PS4

Die Geschichte von Nathan Drake ist nach Uncharted 4 - A Thief's End (im Test: Note 9.5) laut Naughty Dog zwar an ihrem Ende angekommen, trotzdem ist eine Fortsetzung der Uncharted-Reihe nicht ganz ausgeschlossen: Wie im derzeit in Entwicklung befindlichen Addon Uncharted: The Lost Legacy mit Chloe Frazer in der Hauptrolle, könnte der Entwickler auch einen anderen Protagonisten zum Einsatz kommen lassen.

Im Gespräch mit der Game Informer erteilte Evan Wells, Co-Präsident bei Naughty Dog, solchen Gedanken nun aber mehr oder weniger eine Absage, ein weiteres Uncharted nach The Lost Legacy sei unwahrscheinlich:

Ich würde niemals nie sagen, aber derzeit sind wir mit The Last of Us 2 beschäftigt, und es so gibt noch so viel mehr, was wir angehen möchten. [...] Das Studio liebt Uncharted, aber wir haben nur begrenzte Ressourcen und viele andere Ideen.

Damit unterstützt Wells Lead Multiplayer Designer Robert Cogburn, der bereits im Oktober 2015 angab, dass mit Uncharted 4 vermutlich die gesamte Hauptreihe zu einem Ende geführt wird (siehe auch Uncharted 4 könnte letztes Uncharted sein).

Ein offizieller Releasetermin für Uncharted: The Lost Legacy steht noch nicht fest.