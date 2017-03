No Man's Sky: Pathfinder-Update für diese Woche angekündigt

PC PS4

No Man's Sky ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem sie es auf der GDC bereits ankündigten, scheint es nun ganz schnell zu gehen: Das nächste größere Update für No Man's Sky (GG-Test: 6.0) steht in den Startlöchern und soll noch diese Woche veröffentlicht werden, wie Hello Games heute bekanntgibt. In der Mitteilung auf ihrer Webseite heißt es, dass unter anderem ein Fahrzeug zur Erkundung Einzug in das Spiel halten wird. Genaue Patchnotes zu dem Update, das die Bezeichnung "Pathfinder" trägt, sollen folgen, sobald es zum Herunterladen bereit steht.

Pathfinder folgt auf das Foundation-Update, das im November 2016 weitere Funktionen, wie etwa den Basenbau zum prozedural generierten Weltraumtitel implementierte. Die Entwickler geben an, das seitdem noch einige Fehler korrigiert wurden und im Übrigen sie sehr genau auf das Feedback gehört haben, das sie von den Spielern zu Foundation erhalten haben.