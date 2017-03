Switch: Bastler findet Schwachstelle im linken JoyCon

Switch

Viel wurde in den letzten Tagen über die mittlerweile berüchtigten Probleme mit dem linken JoyCon der Nintendo Switch diskutiert. Während Nintendo andere Geräte als Störquellen verdächtigt wollten viele Gamer nicht so recht an diese Theorie glauben.

Die Diskussionen könnten nun ein Ende finden - wie unter anderem die Website Polygon berichtet hat Jon Downey, ein findiger Hardware-Bastler, in seinem YouTube-Kanal Spawn Wave Media kürzlich ein Video gepostet, in dem er die beiden JoyCons zerlegt und ihren Aufbau untersucht.

Dabei ist ihm aufgefallen, dass die Bluetooth-Antenne im linken JoyCon anders konstruiert ist als die Antenne im rechten Gerät. Seinen Analysen nach, die ihr im Video unten nachverfolgen könnt, ist die Antenne im linken Controller direkt auf das Gehäuse gedruckt und verläuft unter anderem direkt unterhalb des Schulterbuttons und an anderen Stellen des Gehäuses, die zumeist von der Hand verdeckt werden.

In einem kleinen Experiment überarbeitete er daraufhin die vorhandene Antenne und verlängerte diese mit einem Kupferkabel, so dass das Ende der Antenne im unteren Bereich des JoyCons liegt. Im darauf folgenden Versuch stellte er eine stabile Verbindung zwischen dem Controller und der Konsole bis zu einer Distanz von 6 Metern fest, die er auch nicht mit gezieltem Abschirmen des Signals mit der Hand unterbrechen konnte, während er vorher bei ca. 3,5 Metern Abstand die bekannten Verbindungsprobleme auf diesem Wege simulieren konnte. Der Versuch ist im Video etwa ab Minute 5:25 zu sehen.

Es liegt also die Vermutung nahe, dass das Design der Antenne nicht ganz unbeteiligt an den berichteten Verbindungsproblemen sein dürfte. Nintendo hat sich gegenüber Polygon noch nicht zu diesen neuen Erkenntnissen geäussert.