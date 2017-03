Solange es gut spielbar ist, interessiert mich der Framezähler nicht. 43% Sehr wichtig, stabile 30 oder 60 Frames sollten es schon sein. 21% Wichtig, aber stabile 30 Bilder pro Sekunde sind besser als instabile höhere fps. 14% Nicht so wichtig, Ruckelorgien will ich aber nicht. 9% Enorm wichtig, konstante 60 Frames sind ein Muss. 8% Unwichtig, eine hohe Framerate macht nicht automatisch ein gutes Spiel. 4% Zweitrangig, auf die inhaltlichen Qualitäten kommt es an. 1%

News-Update (Ergebnis):Für den größten Teil der Umfrageteilnehmer (43 Prozent) ist die Framerate nicht wichtig, solange das Spiel gut spielbar ist. 21 Prozent hingegen erwarten eine stabile Bildrate. 60 Bilder pro Sekunde sind dabei aber nicht unbedingt entscheidend. 14 Prozent der Umfrageteilnehmer geben an, dass sie stabile 30 fps inkonstanten höheren Bildraten vorziehen. Für lediglich 8 Prozent stellen konstante 60 Bilder pro Sekunde ein Muss dar.Ursprüngliche News:Immer wieder mal keimt sie auf, die Diskussion unter Spielern, mit wie vielen Bildern pro Sekunde ein Spiel mindestens dargestellt werden sollte. Insbesondere bei First-Person-Shootern, egal ob im Mehrspieler- oder Solomodus, gilt unter einigen Gamern alles unterhalb von konstanten 60 Frames pro Sekunde als absolutes No-Go. Andere Spieler sehen das, auch abhängig vom Genre, anders. Für sie reicht es, wenn die Bildrate auf mittlerem Niveau halbwegs stabil ist, um die Darstellung als flüssig zu erleben und ohne dabei Einbußen beim Spielspaß zu empfinden.Manche stört die nicht durchgehend konstante Framerate in einem Spiel wie The Legend of Zelda gar nicht, andere empfinden das Nicht-Erreichen von 30 Bildern pro Sekunde auch dort als Schwachpunkt, der ihnen das Vergnügen am Spiel raubt. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie wichtig die Bildrate in Spielen für euch ist. Gehört ihr zu jenen Spielern, die bei allem unter 60 Frames gleich einen Bogen um ein Spiel machen, ist die Stabilität für euch wichtiger als besonders hohe fps-Zahlen oder sind bei euch andere Aspekte eines Spiels wesentlich bedeutender als die Bildrate es für euch je sein könnte?Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montagmorgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild. Wie üblich bitten wir euch nicht bloß, an der Umfrage teilzunehmen, sondern eure Meinung in den Kommentaren ausführlicher zu schildern und mit der Redaktion sowie den anderen Usern zu diskutieren.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.