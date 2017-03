PC XOne PS4

Es ist wieder soweit – der neue Montagmorgen-Podcast ist da. An diesem 13. März hört ihr eine unserer extralangen MoMoCa-Ausgaben, wie wir sie einmal im Monat im Rahmen unseren letzten Weihnachtsaktion zusagesagt haben. Diesmal haben wir unseren Montagmorgen-Podcast mit Jan Theysen, Mitgründer und Creative Director der Bremer Spieleschmiede King Art Games The Book of Unwritten Tales, Battle Worlds - Kronos, Die Zwerge) mit am Mikro. Natürlich thematisieren wir auch mit ihm wie in jedem MoMoCa, was wir zuletzt gespielt haben und geben euch einen Ausblick auf die Inhalte der aktuellen Woche auf GamersGlobal.



Darüber hinaus sprechen wir mit Jan Theysen ausführlich über die bisherigen, aktuellen und kommenden Spieleprojekte, wie beispielsweise das Echtzeitstrategie-Spiel Iron Harvest. King Art hatte das RTS auf Basis der "World Of 1920+"vom polnischen Künstler Jakub Różalski offiziell im November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Als Thema der Woche haben wir diesmal Remakes von Spielen gewählt und sprechen natürlich auch darüber, bei welchem Klassiker sich Jan Theysen vorstellen könnte, eine Remake zu machen – oder wenigstens einen Nachfolger.



Das ist bei weitem nicht alles, um was es im heutigen Podcast geht. Natürlich widmen wir uns im Podcast den zahlreichen User-Fragen, die ihr im Vorfeld dieses Podcasts an Jan richten konntet. Hinterlasst unter diesem Podcast natürlich gerne wieder eure Fragen an die Redaktion für den GG-Podcast am kommenden Montag.

Hier noch alle Themen in der Übersicht:

0:00:24 Einen wunderschönen guten Morgen!

0:01:14 Was haben wir zuletzt gespielt? Nur Zelda oder auch anderes?

0:02:48 Jan hat sich auch For Honor (im Test) angeschaut.

(im Test) angeschaut. 0:03:34 Benjamin hat Ghost Recon - Wildlands (im Test) gespielt.

(im Test) gespielt. 0:04:58 Jan ist gespannt auf Mass Effect - Andromeda (Preview), Benny hat's schon gespielt.

(Preview), Benny hat's schon gespielt. 0:06:48 Wie wär's mir Nier - Automata ?

? 0:08:04 Jan ist sehr angetan von Snipperclips (MP-Video).

(MP-Video). 0:10:13 Wie kam's zum "Wechsel" von Adventures zu anderen Genres bei King Art?

0:12:58 Point-and-Click-Adventure in der Zukunft ausgeschlossen?

0:13:24 User Noodles fragt: Wann kommt BouT 3, um die offenen Fragen zu klären?

fragt: Wann kommt BouT 3, um die offenen Fragen zu klären? 0:16:06 Advfreak: Wie gut lief's es für The Raven (im Test)?

0:17:39 Ist die Multiplattform-Ausrichtung eine Herausforderung?

0:19:15 Wie stark wirkt sich die plattformspezifische Steuerung aufs Gamedesign durch, will Extrapanzer wissen.

wissen. 0:21:53 Rainman will wissen, ob sich Spielumsetzungen auf Android überhaupt lohnen.

will wissen, ob sich Spielumsetzungen auf Android überhaupt lohnen. 0:24:14 Wie zufrieden ist King Art mit der seit The Raven durchweg genutzten Unity 3D Engine?

durchweg genutzten Unity 3D Engine? 0:26:20 Und wie sieht es mit der Performance von Unity aus, was ja einer der Gründe für den Wechsel bei der System Shock -Neuauflage war?

-Neuauflage war? 0:28:50 Vampiro will erfahren, ob es weitere Romanumsetzungen zu Die Zwerge geben wird.

will erfahren, ob es weitere Romanumsetzungen zu Die Zwerge geben wird. 0:31:33 Ist es legitim, Crowdfunding mit Publisher-Beteiligung zu verbinden?

0:34:50 Wird auch die Kickstarter-Kampagne zum RTS Iron Harvest gelingen?

gelingen? 0:38:15 Moment mal, was ist denn Iron Harvest eigentlich?

0:40:50 Wie wichtig ist die Spielercommunity besonders mit Blick aufs Crowdfunding?

0:43:08 Wie weit ist die Entwicklung von Iron Harvest und wann startet Kickstater?

0:44:03 Petavar fragt nach Jakub Różalskis weiterer Beteiligung an Iron Harvest.

fragt nach Jakub Różalskis weiterer Beteiligung an Iron Harvest. 0:45:21 Horschtele blick mit seiner Frage weit in die Zukunft...

0:48:00 Zum Thema der Woche: Spiele-Remakes. Wir diskutieren mit Jan Theysen darüber, ob die Welt Remakes überhaupt braucht. Auf welche Remakes wir uns freuen und darüber, von welchen Klassikern wir uns ein Remake wünschen würde. Hat King Art womöglich gar eins in der Mache?

Spiele-Remakes. Wir diskutieren mit Jan Theysen darüber, ob die Welt Remakes überhaupt braucht. Auf welche Remakes wir uns freuen und darüber, von welchen Klassikern wir uns ein Remake wünschen würde. Hat King Art womöglich gar eins in der Mache? 0:59:57 Wann macht King Art eigentlich einen würdigen Nachfolger zu Jagged Alliance ?

? 1:01:14 Wochenvorschau: Welche Inhalte erwarten euch in der neuen GG-Woche?

1:05:27 Ein paar User-Fragen zum Ende hin: Kramer fragt nach Jan Top-3-Adventures.

fragt nach Jan Top-3-Adventures. 1:09:00 Jan gibt die Top-3-Adventure-Frage an Benjamin zurück.

1:13:25 Tschüss bis nächste Woche!

Die neueste Folge des Montagmorgen-Podcast könnt ihr gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Mit einem Abo über iTunes oder des RSS-Feeds verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge.

Viel Spaß beim Anhören!