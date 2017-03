Syberia 2: Electronic Arts verschenkt den Klassiker über Origin

PC andere

Adventure-Fans aufgepasst. Electronic Arts bietet auf seiner Online-Plattform Origin aktuell im Rahmen der Aufs-Haus-Aktion den Klassiker Syberia 2 für lau an. Wer das zweite Abenteuer rund um Kate Walker also bisher nicht in seiner Sammlung hat, kann das Spiel direkt über den Origin-Client der eigenen Spiele-Bibliothek hinzufügen. Die Aktion ist wie immer Zeitlich begrenzt.

Mit der Fortsetzung zum 2002 erschienenen Syberia könnt ihr euch schon mal auf den dritten Teil vorbereiten. Syberia 3 befindet sich derzeit bei Microids und Astragon in der Entwicklung und wird schon ab dem 20. April 2017 für Windows, Mac, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.