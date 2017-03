Nintendo Switch: 330.000 verkaufte Konsolen in Japan // bestverkaufte Nintendo-Konsole in den USA

Switch

Nachdem bereits erste für Nintendo erfreuliche Verkaufszahlen der Switch und der Launch-Titel aus Großbritannien berkannt wurden (wir berichteten) und die Switch in Europa und Deutschland den besten Start einer Nintendo-Konsole hinlegte (wir berichteten), gibt es auch aus Übersee positives zu berichten.

Wie die Famitsu vermeldet, sollen auf dem japanischen Heimatmarkt am ersten Wochenende rund 330.000 Switch über die Ladentheke gegangen sein. Damit konnte auch die Playstation 4 knapp überflügelt werden. Dazu konnten 193.000 Zelda-Spiele verkauft werden. Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal glaubt, dass sich Nintendo beim Launch auf die westlichen Märkte konzentriert und entsprechend größere Mengen der neuen Produkte bereitgestellt hätte. Auch Breath of the Wild hätte sich im Westen häufiger verkauft.

Und auch Nintendo of Amerika scheint zufrieden. Reggie Fils-Aime nannte im Gespräch mit der New York Times zwar keine konkreten Zahlen. Bekannt gemacht wurde jedoch, dass auch in den USA in den ersten Tagen mehr Switch verkauft wurden, als bei je bei einer vorherigen Nintendo-Konsole. Der bisherige Rekordhalter war die Wii. Außerdem sei Zelda - Breath of the Wild der erfolgreichste Standalone-Launch-Titel in der Geschichte von Nintendo, ausgenommen ist also Bundle-Software wie Wii Sports, und löst damit den N64-Launch-Titel Super Mario 64 hinter sich.