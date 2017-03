GDC2017: Snake Pass angespielt, weltmeisterlich geschlängelt

PC Switch XOne PS4

Sumo Digital ist ein großes Entwicklungsstudio in UK, das mit seinen 300 Mitarbeitern schon für zahlreiche Publisher gewerkelt hat – etwa für Sony an Little Big Planet 3, für Microsoft an Forza Horizon 2, für Square am neuen Hitman oder für Deep Silver an Dead Island 2. Im Vergleich zu solchen Kalibern ist Snake Pass ein sehr kleines Spiel – dafür das erste, das die Briten unter eigener Flagge veröffentlichen.

Die Idee zu dem Spiel mit der Schlang stammt aus internem Game Jam. Dass der Lead Designer früher Biologielehrer war, trägt sicher zum besonderen Ansatz bei: Der cartoonhafte schlängelnde Protagonist namens Noodle bewegt sich nämlich ziemlich realistisch, sofern wir das mit unserer begrenzten Erfahrungen als Schlange sagen können. Wir richten mit dem linken Analogstick den Kopf aus und bewegen uns mit "A" (wir spielten auf der Switch) in diese Richtung. Außerdem können wir Noodle bis kurz vor die Körpermitte vorne aufrichten und so höhergelegene Stellen erreichen. An Pfählen oder Bambusgerüsten können wir uns förmlich herumwinden (und auch eine Art "Knoten" bilden), und wenn wir schlängelnde Bewegungen machen, werden wir schneller, was uns mehr Bewegungsenergie gibt.

Sogar eine rudimentäre Story gibt es in dem Plattformer: Jedes Jahr versammeln sich die Schlangen aus aller Welt auf der Spitze des Snake Mountains. Noodle hat verschlafen und ist zu spät, das macht ihn aber zum Einzigen, der seine Reptilienverwandten noch retten kann. Denn irgendetwas ist schiefgegangen, keine Schlangenseele ist zu sehen, die Portale im Snake Pass, der nach oben führt, sind geschlossen.

In dem Plattformer gibt es kein Hüpfen und keine Gegner, es geht schlicht darum, wie man vom Start jedes bunten Levels zu seinem Ausgang gelangt. Man muss den richtigen Weg und die richtige Technik finden, denn der Schlangenkörper benötigt möglichst viel Kontakt zu Oberflächen, um nach oben zu gelangen oder waghalsige Sprungpassagen zu überstehen. Sprungpassagen? Gerade schrieben wir doch, es gäbe kein Hüpfen? Das nicht, aber man muss sich schon auf langsam rotierenden Stein- oder Bambusplattformen gut getimt fallen lassen, um etwas weiter unten auf der nächsten zu landen – um ein Beispiel zu geben.

Begleitet wird Noodle vom Kolibri Doodle, der ihn auf Zuruf hin (wir vermuten, es ist eher ein Zuzischen) am hinteren Teil des Körpers packt und so für kurze Zeit das Gewicht reduziert beziehungsweise den Körperschwerpunkt verlagert. Das kann die Rettung sein, wenn unsere Schlange nicht genug Haftung hat, um einen Abgrund oder eine Schräge zu überwinden. Außerdem kann Noodle schwimmen und tauchen, die Luft geht ihm dabei nicht aus – überhaupt ist es das Wesen des Spiels, das man in seinem eigenen Tempo spielen und selten Reaktionsschnelligkeit beweisen muss. Ziel in jedem Level ist es, den Ausgang zu öffnen, wozu man jeweils ein oder mehrere rote Juwelen finden muss. Das Sammeln blauer Schwebekugeln ist optional, gibt uns aber quasi unseren Score.

Uns hat das Schlängeln und Klettern sowie (optionale) Grimassenziehen einigen Spaß gemacht in der Viertelstunde unseres Anspielens. Snake Pass ist ein ungewöhnliches, friedliches und durch und durch liebenswertes Spiel. Es ist seit einem Jahr in Entwicklung und soll als Multiplattform-Titel (inklusive PC) am 28. März für 19,99 Euro erscheinen.