Conan Exiles: Keine komplette Nacktheit in der Konsolenversion

PC XOne PS4

Funcoms Creative Director Joel Bylos hat während eines Interviews mit Dual Shockers im Zuge der diesjährigen Game Developers Conference über die geplante Konsolenumsetzung von Conan Exiles gesprochen. Wie er verriet, wird die am dritten Quartal dieses Jahres in das Preview-Programm startende Xbox-Fassung nicht die komplette Nacktheit im Spiel bieten.

Auf das Thema angesprochen sagte Bylos klar und deutlich: „da wird nichts herumschwingen...“. Ob es zumindest teilweise Nacktheit geben wird (nur nackte Brüste, während der Genitalbereich mit Lendenschurz bedeckt ist), konnte er noch nicht klar sagen. Man habe das Thema „Brüste“ bisher noch nicht mit Microsoft besprochen. Es könnte aber klappen, denn es gäbe schließlich andere Titel, wo der Redmonder Hersteller es durchaus erlaubt. Zur PS4-Version, die erst mit dem offiziellen Release im ersten Quartal des kommenden Jahres spielbar sein wird, sagte Bylos zwar nichts, man kann aber davon ausgehen, dass Sony da ähnlich vorsichtig sein wird.

Er erklärte auch, weshalb das Team die volle Nacktheit auf dem PC zulässt. Es passe zum Conan-Universum, es sei witzig und außerdem sei es einfach gewesen, die nötigen Optionen zu implementieren, mit denen die Spieler den Grad der Nacktheit selbst bestimmen können. Das geht sowohl für den ganzen Privatserver, als auch individuell für einzelne Charaktere.

Bylos sprach auch ein wenig über die Entstehung der entsprechenden Assets und erzählte amüsiert, wie er dem Charakter Artist Jenni Saarinen die Nachricht überbringen musste, dass sie nun Penise für Conan Exiles erstellen soll. In den nächsten Woche sei ihr Bildschirm voll mit „Referenzmaterial“ gewesen, was für alle Beteiligten eine lustige Erfahrung war. Das Team sei etwas schockiert über den Zuspruch gewesen, den die Nacktheit im Spiel nach dem Start der Early-Access-Phase auf Steam bekam. Bylos nimmt an, dass es deshalb der Fall war, weil man im Vorfeld kaum darüber sprach und die Spieler mit dem Ergebnis einfach überraschte.