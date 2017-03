Outlast 2: Red Barrels gibt Release-Termin bekannt - Retail-Bundle mit Vorgänger angekündigt

PC XOne PS4 MacOS

Red Barrels Games gab via Twitter den Release-Termin für das Survival-Horror-Adventure Outlast 2 (zum Preview-Artikel) bekannt. Das Spiel soll demnach am 25. April 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Zuvor sprach ein Händler noch von einem Release im Mai (mehr dazu hier: Outlast 2: Händler listet das Horror-Adventure mit Release-Termin).

Mit Outlast - Trinity hat das Studio darüber hinaus ein Retail-Bundle angekündigt, das neben Outlast 2 auch den Vorgänger Outlast (Testnote: 7.5), sowie den dazugehörigen DLC The Whistleblower umfasst. Das Bundle könnt ihr bereits über teilnehmende Händler, darunter auch Amazon, zum Preis von 39,99 Euro (plus 5,00 Euro Versandkosten) vorbestellen. Dieses wird dann zwei Tage nach dem Launch der digitalen Fassung, am 27. April 2017 veröffentlicht.