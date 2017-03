GDC2017: Das RTS Steel Division - Normandy 44 geht ins militärische Detail

PC

Ein neues militärhistorisches Taktik-RTS wurde uns von Paradox auf der GDC 2017 gezeigt: Steel Division - Normandy 44 stammt von Eugene Systems, die euch als Macher der Wargame-Serie oder auch des ambitionierten, mit rund einer Million (vor allem auf Konsole) verkaufter Exemplare aber nicht übermäßig erfolgreichen R.U.S.E. für Ubisoft bekannt sein dürften.

CEO Alexis Le Dressay stellt uns das komplexe Werk vor, in einem Demo-Scharmützel übernahm er Elemente der 101. U.S. Infanterie-Division und führte sie gegen die 352. deutsche Infanteriedivision. Welche Division man übernimmt, entscheidet nicht nur über die zur Verfügung stehenden Truppentypen, sondern auch, wie viele Slots (etwa Infanterie oder schwere Panzer) man in den drei Phasen jeder Schlacht hat.

Das Landungsgebiet in der Normandie wurde laut Alexis aus historischen Luftaufklärungsfotos minutiös zusammengesetzt, jeder Feldweg und jedes Wäldchen und erst recht jedes Haus sei an seinem tatsächlichen Platz. Die Schlachten (es wird auch drei Kampagnen geben, mit den USA, England und Deutschland) finden jeweils in Teilbereichen statt. Nachdem man sich für eine Streitkraft entschieden hat, stellt man sich sein Kartendeck zusammen: Dieses steht für die Einheiten, die man aufstellen oder später nachrücken lassen kann. Der Witz dabei: Die schnelleren Einheiten wie Aufklärungsjeeps oder leichte Panzer stehen gleich in Phase A zur Verfügung, die schweren Panzer (etwa der deutsche Tiger) meist erst in Phase C. Eine Infanteriedivision kann also versuchen, so schnell wie möglich Verkehrsknotenpunkte und andere günstige Stellungen einzunehmen, um gegen eine Panzerdivision Chancen zu haben.

Während der Schlacht verändert sich laufend die deutlich eingezeichnete Frontlinie, je nachdem, wo wessen Einheiten stehen. Auch Nachschub soll eine Rolle spielen, nicht für einzelne Soldaten, aber für schwere Einheiten. Dazu gibt es Versorgungstrucks. Dann beginnt der Kampf, und nach dem beeindruckenden Hin- und Herzoomen zwischen "Luftaufnahme"-Perspektive und dem einzelnen Trupp Soldaten sind wir von der verkleinerten Darstellung ziemlich angetan, von der Nahansicht aber etwas abgetörnt: Erwartet nicht gerade Soldaten in Egoshooter-Qualität, um es vorsichtig auszudrücken. Dafür sah ein rangezoomter Stuka (samt Pilot hinter der Cockpitverglasung) gut aus. Aber es ist ein RTS, kein Shooter, da verzeihen wir die leicht stelzig wirkende Darstellung der Truppen.

Was Alexis wichtig ist: "Wir sind keines dieser unrealistischen Echtzeit-Strategiespiele, wo sich die Soldaten wie Roboter verhalten und bis zum letzten Lebenspunkt kämpfen." Vielmehr gehe es vor allem darum, Gegner so mit Feuer zuzudecken, dass sie selbst nicht mehr zum Schießen kommen und irgendwann panisch werden: "Selbst ein Panzer, der vielleicht gar nicht beschädigt wird durch konzentriertes Feuer, wird irgendwann den Rückzug antreten: Der Besatzung wird es angesichts der ständigen Einschläge um sie herum und den Treffern auf die Panzerung zu mulmig."

Auch sonst sollen sich die Truppen intelligent verhalten und beispielsweise von selbst Deckung aufsuchen. "Es geht um Taktik, nicht ums Klicken", erläutert Alexis seine Vision. Wie schon geschrieben, erhält man neue Truppen, indem man die vorher zusammengestellten Karten ausspielt. Das geht nur in der entsprechenden Phase, und nur, wenn man genügend Requisitionspunkte angesammelt hat. Diese gibt es alle 60 Sekunden. Außerdem kann man mit diesen Punkten Lufteinsätze (etwa ein Stuka für einen Bombenangriff, oder einen Aufklärungsflieger) sowie Off-Board-Artillerie, beispielsweise Schiffsgeschütze, anfordern. Auf der Karte selbst wird es aber ebenfalls leichte Artillerie geben, nämlich Granatwerfer und wohl auch Feldgeschütze.

Man gewinnt, wenn man mehr Punkte sammelt als der Gegner, das gilt für die Scharmützel ebenso wie für die Kampagnen. Wenn wir es richtig verstehen, gibt es für jede der drei Kampagnen vier Szenarien, diese muss man mit den zu Beginn zur Verfügung stehenden Truppen bestehen. "Das ist gerade für die Deutschen eine Herausforderung, da diese wenige Grenadiere vor Ort hatten", erläutert Alexis Le Dressay.

Wann Steel Division: Normandy 44 fertig wird, wollen wir am Ende von ihm wissen. "In der ersten Hälfte 2017". Wie bei allen Spieletitel mit Doppelpunkt ist davon auszugehen, dass nach einem Erfolg weitere Steel-Division-Teile folgen werden.