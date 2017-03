GDC2017: Conan Exiles – Pläne bis zum Launch, Antwort zu Foltervorwürfen

PC XOne PS4

Ende Januar 2017 ging Conan Exiles in die Early-Access-Phase, kurz darauf erschien eine Stunde der Kritiker (zum Premium-exklusiven Video) bei GamersGlobal. Auf der GDC 2017 hatten wir nun einen Termin mit Funcom, wo es um die geplanten Neuerungen bis zum Release in einem Jahr ging.

Joel Bylos, Lead Game Designer, gibt ganz offen zu: "Letztes Jahr ging es Funcon schlecht, wir standen kurz vor dem Abgrund. Der Erfolg von Conan Exiles hat uns gerettet." In weniger als einer Woche habe Conan Exiles sämtliche Produktionskosten eingespielt, mittlerweile habe sich die Early-Access-Version fast 500.000 mal verkauft. "Wir wollen eine großartige EA-Erfahrung bieten, diese aber auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar etwa im Februar 2018, beenden." Weitere 5 bis 10 Millionen US-Dollar will Funcom in die Early-Access-Phase investieren.

Die drei Grundprinzipien des serverbasierten, persistenten Solo- und Multiplayerspiels für bis zu 70 Spieler seien zunächst das "Überleben" in einer prall gefüllten Sandbox inklusive Details wie Hunger, Wahnsinn, Durst und Sandstürmen, dann das "Aufbauen" in einer Art von Minecraft für Erwachsene mit frei gestaltbaren Gebäuden bis hin zu großen Städten, die man fast überall errichten könnte, etwa an Berghänge oder auf Ruinen. Und schließlich ginge es ums "Dominieren" inklusive der Versklavung von NPCs (die dann eigene Gebäude oder Städte beschützen), Belagerungsschlachten und dem Herbeirufen gigantischer Götter-Avatare.

Fürs dritte Quartal 2017 ist die (mit Early Access vergleichbare) Veröffentlichung als Xbox One "Game Preview" geplant, die eine erweiterte Karte bieten wird. Die Vollversion soll dann im ersten Quartal 2018 für PC, PS4 und Xbox One erfolgen. Bis dahin sind alle ein bis zwei Wochen Patches geplant und sieben große Content-Updates, das nächste steht unmittelbar bevor:

Diese Woche:

Färbesystem (Blumen und Blut etc.) für Kleidung

Vor der Stadt zu errichtendes Trebuchet mit mechanischer Bedienung: Ausrichten und Feuern geschieht, indem man gegen Hebel und Antriebskurbeln drückt. Die Schussreichweite bestimmt man, indem man per Inventarslots Steine einfüllt, um das Gegengewicht anzupassen.

Neuer Dungeon: Ein traditionellerer Dungeon mit Puzzles ("Skyrim-Style"). Keine Instanzen, es können sich also alle 70 Spieler im Dungeon tummeln und beispielsweise die unteren Ebenen mit Wasser fluten. (Bislang gibt es drei große Dungeons und etwa dreimal so viele kleine Höhlen im Spiel).

Content-Update Siege Warfare

Belagerungstürme kommen ins Spiel: Für diese wird zunächst eine mobile Basis gebaut, auf die dann beliebig gebaut werden kann – so sei ein Trojanisches Pferd ebenso vorstellbar wie zweibeinige Götterfiguren oder ganz zweckdienliche Türme.

Avatar-Verteidigungsanlagen: Vermutlich werden Schreine in der höchsten Upgradestufe eine Verteidigung gegen die Gott-Avatare bereitstellen (in Form einer Schutzglocke für die Siedlung), doch man müsse den richtigen Gott "einstellen", damit sie effektiv sind.

Leichengruben: Dorthin wirft man Getötete, um ihre verrottenden Überreste mittels Katapulten auf den Feind regnen zu lassen.

Content-Update The Purge

NPC-Armeen greifen Spielerstädte an, man muss sich mit Gebäuden und Thralls gegen sie verteidigen.

Bösewichte aus der Conan-Geschichte reiten als Anführer in diesen Armeen. Wenn man die Angreifer seinerseits attackiert, kann man sie zu besonderen Sklaven machen.

Content-Update Mounts

Reittiere funktionieren wie tierische Leibeigene, man kann damit in die Schlacht reiten. Um Kamele oder Pferde zu "zähmen", muss man sie bewusstlos schlagen und dann in einen Stall stecken, mit der Zeit werden sie reitbar.

Auch Rhinozerusse oder Elefanten lassen sich zähmen, dafür sind aber Helder nötig. Später kann man sie in Belagerungsschlachten Tore oder Mauern angreifen lassen.

Content-Update Sorcery

Die Zauberei in Conan Exiles heißt Nekromantie, entsprechend geht es vor allem um Totenbeschwörung.

Die Zauberenergie heißt "Korrumpiertheit"; sie schwächt aber den Körper. Mächtige Zauberer sind also schwache Kämpfer.

Um die Korrumpiertheit wieder loszuwerden, wird man wohl später Tavernen aufsuchen können.

Content-Update Settlements

Das Siedlungssystem soll die Städte mit Leben füllen, in einem Mix aus Die Sims und etwas Civilization. Dazu gehören Leibeigenen-Stundenpläne.

Neue Gebäude wie Tavernen, Garnisonen, Bauernhöfe, Händler.

Die NPCs sollen die Zugbrücke herablassen, wenn ihr Herr kommt oder die Lichter am Abend entzünden oder mit Hornstößen vor Feinden warnen.

Es sollen Straßen zwischen Ortschaften konstruierbar sein, die die Bewegung beschleunigen, aber auch NPC-Banditen anziehen.

Content-Update New Biome

Die etwa 16 Quadratkilometer große Map soll um noch mal etwa dieselbe Fläche erweitert werden.

Neues Biom mit verschneiten Bergen und Nadelwäldern, außerdem Temperatursystem (man muss sich gegen die Kälte wappnen).

Neue Religionen und Götter (der Hochland-Stämme), neue Rezepte.

Die neue Karte soll nahtlos in die bestehende übergehen, also nicht durch ein Portal verbunden sein.

Funcom hat also viel vor in den nächsten elf, zwölf Monaten. Joel Bylos verspricht: "Conan Exiles wird auf Dauer ohne Mikrotransaktionen auskommen." Der Trick: Nur ein Bruchteil der Server, nämlich 200, sind offiziell von Funcom (in Deutschland werden sie von G-Portal gehostet), ein Großteil der Serverkosten wird also von der Community getragen (man kann auch den eigenen Rechner zum Server deklarieren und darauf spielen). Bis zum Launch 2018 werde es keinen Paid Content geben, später sei das schon geplant. Was für Expansionen kommen könnten, will Joel uns nicht verraten, aber "ich würde sehr gerne ein Piraten-Erweiterung machen, denn Conan hat ja viel Zeit als Freibeuter verbracht."

Stellungnahme zu Folter- und Nacktheits-Vorwürfen

Zum Schluss kommen wir noch auf Vorwürfe zu sprechen, das Spiel würde Nacktheit plakativ einsetzen, sehr brutal in der Darstellung sein und außerdem sei Versklaven und Foltern von Gefangenen geplant und die Kastrierung von Spielercharakteren möglich.

Joel geht im Einzelnen darauf ein: "Die Nacktheit wird in Europa eher als Gag gesehen, in USA ist das aber ein größeres Thema. Man rennt normalerweise nicht nackt rum, da man so ungeschützt wäre. Die Darstellung ist ziemlich brutal, das stimmt, aber das gehört eben zur Conan-Welt dazu. Man sollte das nicht zu ernst nehmen. Was das Foltern anbelangt: Es gibt Götter-Opfer, das stimmt, aber Foltern an sich haben wir nicht geplant. Wir sind auch noch nicht sicher, ob man andere Spieler zur eigenen Siedlung schleppen und dort opfern können wird, denn das macht aus Sicht des Gefangenen überhaupt keinen Spaß. Vielleicht würde das spielerisch funktionieren, wenn das Opfer den Spieß umdrehen kann oder zumindest fliehen." Das Sklaven-System sei rein auf NPCs begrenzt.

Und was ist mit dem Kastrieren? "Wenn man einen Gegner tötet und ihn durch Anklicken lootet, kann man in der Tat zum Beispiel ein abgeschnittenes Ohr finden oder auch einen Penis. Aber erstens wird der besiegte Spieler mit allen Körperteilen wiederbelebt, und zweitens gibt es keine Animation des Abschneidens." Aber es ist schon möglich, dass man auf einen Feind treffe, der eine Halskette mit Penissen trägt, und einer davon stammt vom eigenen Charakter? "Ja, das geht."