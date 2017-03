Nintendo Switch: Erste Verkaufszahlen aus Großbritannien

Switch

Aus Großbritannien wird über die ersten Verkaufszahlen für die Switch berichtet. Demnach hat sich das Gerät dort nach Angaben von Games Industry am ersten Tag rund 80,000 mal verkauft. Im Vergleich zur WiiU (40,000) gingen also doppelt so viele Einheiten über die Ladentheken. Auch wenn die Switch nicht ganz an die Launch-Zahlen des 3DS (113.000), der PS4 (250.000) oder der Xbox One (150.000) herankommt, sind die Händler laut der Meldung mit dem Ergebnis sehr zufrieden. In einigen großen Läden war die Konsole gar komplett ausverkauft.

In den USA hat sich das Gerät offenbar ebenfalls gut verkauft. Konkrete Zahlen gibt es zwar bisher noch nicht, die US-Einzelhandelskette Gamestop spricht hier aber von einer der stärksten und erfolgreichsten Markteinführungen der vergangenen Jahre für das Unternehmen. „Die Filialen im ganzen Land waren voller Kunden, die es kaum erwarten konnten, die brandneue Konsole in die Finger zu kriegen“, so Gamestop Senior Director of Merchandising, Eric Bright, der gegenüber der Website Gamerant angab, dass einige Kunden bereits einen Tag vor dem Launch Schlangen vor den Geschäften bildeten, um eines der begehrten Exemplare zu ergattern.

Auch die ersten Switch-Spiele haben sich am Release-Tag gut geschlagen. So stieg Super Bomberman R direkt in die Top-Ten der UK-Verkaufscharts auf den siebten Platz ein, während 1-2-Switch auf der vierten Position landete. The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test) schaffte es auf den zweiten Platz, gleich hinter Horizon - Zero Dawn (im Test).