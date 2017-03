Hello Labs: No Man's Sky-Erschaffer planen Unterstützung kleinerer Entwickler

PC PS4

Mit Hello Labs haben die Verantwortlichen des Entwicklerstudios Hello Games, deren Spiel No Man's Sky (lies hier unseren Test zu No Man's Sky) gerade den Innovationspreis bei den Game Developers Choice Awards auf der GDC2017 abräumte, nun ein neues Projekt angekündigt, dass vornehmlich kleine Entwickler bei der Realisierung ihrer Spiele unterstützen möchte. Dabei fokussiert sich Hello Labs auf Spiele, die, ebenso wie No Man's Sky, auf prozedurale Generierung oder auf spezielle, experimentelle Ideen setzen. Aktuell läuft die Suche nach ein bis zwei potenziellen Konzepten, ein Titel soll jedoch schon in der Entwicklung sein. Weitere Informationen werden in nächster Zeit folgen.

A propos No Man's Sky. Wie Sean Murray, Chef des Studios, ebenfalls bestätigte, arbeitet sein Team aktuell an einem Update für die Weltraum-Simulation. Wann dieser jedoch erscheinen soll, steht momentan noch nicht fest.