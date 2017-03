GDC2017: Neues zu Banner Saga 3

PC XOne PS4

Auf der GDC 2017 beziehungsweise in einem nahe gelegenen Reihenhäuschen trafen wir uns mit Arnie Jorgensen (Art Director) und John Watson (Programmierer) von Stoic, die gleichzeitig Gründer und Finanziers der kleinen Firma sind. Natürlich ging es in dem Gespräch um Banner Saga im Allgemeinen und Banner Saga 3 im Speziellen. Übrigens können Twitch-Prime-Mitglieder gerade kostenlos Teil 2 spielen.

Die Finanzierungsrunde Banner Saga 3 läuft vom Veröffentlichungszeitpunkt dieser News aus gesehen noch 40 Stunden auf Kickstarter (www.kickstarter.com/projects/stoic/banner-saga-3), das Finanzierungsziel von 200.000 Dollar wurde bereits um gut 80% übertroffen. Das aktuell vorletzte freigeschaltete Goal ist der Survival-Part. Das ist ein von der Story unabhängiger Arena-Kampfmodus, bei dem man laut Entwicklern weitgehend die Parameter und Regeln selbst bestimmen kann, inklusive des Zugsystems. Und das erreichte 350.000-Dollar-Ziel garantiert, dass der beliebte Varl Ubin von seinem Südlande-Exkurs zurückkehren wird in Teil 3.

Von den erwarteten Netto-Einnahmen von 250.000 Dollar oder mehr wird das Spiel keinesfalls vollständig finanziert, wie uns Arnie Jorgensen verrät: "Die Kosten belaufen sich auf etwa 2 Millionen Dollar, und wie schon bei den ersten beiden Teilen kommt der Hauptteil davon aus Johns und meiner Kasse. Aber die Kickstarter-Finanzierung gibt uns ein wichtiges Polster und garantiert, dass wir das Spiel nicht überstürzt raushauen müssen."

Kritik an Banner Saga 2

Unser Gesprächseinstieg war übrigens, leicht verkürzt, "Hallo, bei uns hat Banner Saga 2 keine tolle Wertung bekommen."(Note im Test: 7.0). Statt vom Stuhl zu fallen, reagieren die beiden Firmengründer gelassen und vermuten sofort, dass das am Kampfsystem gelegen haben dürfte. Unsere Entgegnung: "Ja, aber auch daran, dass uns die Story weniger gut gefallen hat. Die 'große Wendung' eines Charakters sahen wir früh voraus, und uns fehlte die Melancholie des ersten Teils. Das Schicksal der Varl schien in Teil 2 plötzlich keine große Rolle mehr zu spielen."

Viele Entwickler würden sich nun artig bedanken für dieses wertvolle Feedback, aber nicht näher drauf eingehen, beziehungsweise deutsche Entwickler würden einem mit einger Wahrscheinlichkeit erzählen, wie Unrecht man doch habe. Die beiden Stoic-Macher hingegen nehmen sich Zeit für ihre Entgegnung und stimmen insbesondere dem letzteren Punkt weitgehend zu: Die Varl wären in der Tat etwas zu kurz gekommen in Teil 2, was ihnen auch aufgefallen sei. Die Schwierigkeit sei gewesen, dass man viele neue Charaktere hätte einführen müssen und nicht zu viele Storyfäden des ersten Teils aufgreifen wollte, um die Handlung weitertreiben zu können. Dass die Stimmung des zweiten Teils aber nicht mehr so melancholisch/verloren sei, sondern bedrohlicher, sei allerdings Absicht.

Zum Kampfsystem meint Jorgenson: "Wir wissen, dass es nicht unumstritten ist. Es gibt zwei Arten von Spielern: Die einen lieben es und wollen es nicht anders haben, den anderen passt das Zugsystem nicht. Unser Ansatz ist eben, dass man auch mit einer Unterzahl gegen eine Übermacht eine Chance haben soll." Wir entgegnen: "Damit habt ihr es aber übertrieben, es ist ja vielmehr so, dass die zahlenmäßige Übermacht handfeste Nachteile hat." – "Durchaus richtig, allerdings haben wir ja die Spezialfähigkeit in Teil 2 eingebaut, dass man in den Pillage-Modus wechseln kann." Zur Erläuterung: Im Pillage-Modus zieht streng ein Charakter nach dem anderen, statt dass die beiden Seiten abwechselnd drankommen – letzteres bevorteilt die kleinere, aus starken Einzelkämpfern bestehende Seite (also den Spieler). Watson ergänzt: "Wir arbeiten auch in Teil 3 weiter am Kampfsystem, doch grundlegend ändern werden wir es nicht."

Neues in Banner Saga 3

Was aber wird neu in Banner Saga 3? Zunächst einmal wird abermals der Maximallevel für die Helden angehoben, von 5 (Teil 1) über 10 (Teil 2) auf 15. Zusätzlich gibt es einzigartige Titel, die man den Helden bei Erreichen von Rang 11 verleiht. Der Titel verleiht ihnen Stat-Steigerungen und/oder besondere Fähigkeiten, und ist permanent. Jeden Titel gibt es nur einmal, stirbt ein solcherart ausgezeichneter Held, stirbt der Titel mit ihm.

Es wird in Banner Saga 3 zusätzlich ein "Darkness-Kampfsystem" geben, das sich deutlich von den Kämpfen "im Licht" unterscheiden werde. Die Handlung in der "normalen WeltW findet im Wesentlichen in und um die Hauptstadt Aberrang statt, der letzten Zuflucht von Menschen und Varl. Sie dürfte deutlich größer werden als die bisherigen Siedlungen in der Serie. Gleichzeitig erkundet ihr die Darkness.

"Manche Entscheidungen von Banner Saga 1 werden Auswirkungen auf die Abschlussfolge haben", freut sich John Watson. "Das Pacing wird schneller werden, alles treibt auf den Höhepunkt zu. Wir führen auch nicht mehr viele neue Helden ein, das würde sonst zu viel werden. Die Stimmung soll unheimlich und dringlich sein, die Darknes breitet sich immer schneller aus."

Allerdings deutet er stark an, dass Juno (ein handlungstragender NPC, sie ist eine hochrangige Vertreterin des Mender-Ordens) spielbar werden wird. Ein neues Volk wie die Horseborn wird wohl eher nicht eingeführt, es kommen aber neue Gegnertypen dazu, vor allem weitere Typen von Warped Dredge. Dadurch würden auch die Mender (Zauberer) eine stärkere Rolle spielen.

Mehrere Enden soll Banner Saga 3 haben, je nach den Entscheidungen im dritten, aber wohl auch teilweie den vorigen Teilen. Arnie Jorgensen mag nicht versprechen, dass danach alle Fragen geklärt sind, aber "es wird kein Cliffhanger-Ende wie in den ersten beiden Teilen, die Handlung der Trilogie wird mit Teil 3 beendet."

Zu siebt sowie mit freien Mitarbeitern werkelt Stoic an Banner Saga 3, das "irgendwann 2018" fertig werden soll.