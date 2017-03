Bloodstained - Ritual of the Night erscheint auch für die Nintendo Switch

PC XOne PS4 WiiU PSVita Linux MacOS

Das kommende 2D-Metroidvania Bloodstained - Ritual of The Night wird auch für die jüngst veröffentlichte Nintendo Switch erscheinen. Darüber hat Nintendo die Käufer der Konsole kürzlich via News-Update informiert. Bereits in der vergangene Woche gab der japanische Hersteller bekannt, dass für das laufende Jahr mehr als 60 Indie-Titel für das Gerät geplant sind (siehe dazu auch unsere News: Nintendo Switch: Publisher stellt gut 60 Indie-Titel für neue Konsole vor). Das neue News-Update umfasst alle zuvor angekündigte Spiele samt Logos, wobei nun auch das Spiel von Koji Igarashi und Inti Creates darunter zu finden ist.

Zuvor wurde Bloodstained - Ritual of The Night bereits für Windows, Linux, Mac, Xbox One, PS4, PS-Vita und die WiiU bestätigt. Allerdings ist derzeit unklar, ob die WiiU-Umsetzung wirklich noch realisiert wird. Bereits im Oktober vergangenen Jahres verriet Igarashi in einem Interview mit IGN.com, dass die Entwickler sich seit der Verschiebung des Titels auf das Jahr 2018 Gedanken über die „sinkende Relevanz“ der Konsole machen und deutete an, dass der Titel möglicherweise gar nicht mehr für das Gerät erscheint. Mit der Ankündigung der Switch-Umsetzung bleibt es abzuwarten, was die Macher nun bezüglich der WiiU entscheiden.