Nach Jörgs Rückkehr von der Game Developers Conference hat der GG-Chef im heutigen MontagmorgenPodcast viel zu erzählen. Allerdings nicht nur von seinen Erlebnissen in San Francisco, sondern auch von denen am Wochenende. Das hat er nämlich genutzt, um The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test) weiterzuspielen. Links neues Abenteuer ist heute auch entsprechend das Thema der Woche, über das Christoph und Jörg besonders ausführlich sprechen.



Das ist bei weitem nicht alles, um was es im heutigen Podcast geht. Natürlich beantworten die beiden auch zahlreiche User-Fragen, berichten, was sie sonst noch so alles in der vergangenen Tagen gespielt haben, und geben einen Überblick über die Themen, die euch in dieser Woche auf der Website erwarten.

Alle Themen in der Übersicht:

00:27 Einen wunderschönen guten Morgen

00:55 Wie wird Zelda eigentlich korrekt ausgesprochen?

01:44 Christoph hat auf Switch gespielt, aber kein 1-2-Switch (MP-Video)

(MP-Video) 02:40 ...stattedessen er weiter Fast RMX (MP-Video) gespielt.

(MP-Video) gespielt. 03:10 Zudem hatte Christoph viel Spaß mit Snipperclips (MP-Video).

(MP-Video). 04:04 Jörg berichtet von der GDC und hat unter anderem Snake Pass angespielt...

angespielt... 04:53 ... und macht zudem auf die Keynote zu Zelda aufmerksam (zum GDC-Bericht).

06:01 VR war ein großes Thema in San Francisco, Jörg teasert ein bisschen was an.

09:20 Was gibt's diese Woche? Am Mittwoch: GDC-Video mit Roland Austinat .

. 09:45 Bereits heute erscheint die Zelda-SdK mit Heinrich und Jörg (frei für alle!).

10:50 Am Mittwoch gibt es den Test zu Ghost Recon - Wildlands plus Wertungskonferenz

plus Wertungskonferenz 11:18 Gegen Ende der Woche kommen noch weitere Videos zu Switch-Spielen.

12:05 Zum Thema der Woche: The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test): Jörg berichtet von seinem stundenlangen Ausflug nach Hyrule am Wochenende, was ihm gefällt und was ihn nervt. Auch Christoph mischt mit, ihn stören teils ganz andere Sachen als Jörg.

(im Test): Jörg berichtet von seinem stundenlangen Ausflug nach Hyrule am Wochenende, was ihm gefällt und was ihn nervt. Auch Christoph mischt mit, ihn stören teils ganz andere Sachen als Jörg. 34:41 Kommen wir zu den User-Fragen: YanoBlue will wissen, ob Christoph und Benjamin auch gerne mal auf die Tokyo Game Show fahren würden.

will wissen, ob Christoph und Benjamin auch gerne mal auf die Tokyo Game Show fahren würden. 36:15 Unser User Q-Bert fragt, ob eine User-Kolumne auf GG möglich wäre.

fragt, ob eine User-Kolumne auf GG möglich wäre. 37:22 Golmo fragt nach der "Was ist los"-Statistik.

fragt nach der "Was ist los"-Statistik. 38:06 Wer ist der User mit der Nummer 0, will Drapondur wissen.

wissen. 38:40 Frage von Moriarty1779 : Hat uns der Beruf als Spielejournalist bereits "versaut"?

: Hat uns der Beruf als Spielejournalist bereits "versaut"? 41:27 Nächste Woche gibt es noch den langen März-Podcast mit Gast Jan Theysen .

. 41:55 Tschüss!

