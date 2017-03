Elex: Release auf 3. Quartal 2017 verschoben // Auftritt auf der PAX East nächste Woche

PC XOne PS4

Eigentlich plante der deutsche Entwickler Piranha Bytes sein Rollenspiel Elex (Preview) noch im Frühjahr zu veröffentlichen, doch daraus wird offenbar nichts. Wie der Publisher THQ Nordic jüngst auf der offiziellen Homepage bekannt gab, wurde der Release nach hinten verschoben. Das Spiel wird demnach erst irgendwann im dritten Quartal für PC und Konsolen erscheinen.

Ein Grund für die Verschiebung wurde nicht genannt. Die Bekanntgabe erfolgte anlässlich der anstehenden PAX-East, die in der kommenden Woche, vom 10. bis 12. März 2017, in Boston stattfinden wird. Am Stand von THQ Nordic wird es sowohl Neues zu Elex, als auch Spellforce 3, Battle Chasers - Nightwar, This is the Police (Konsolen), Lock's Quest - Hüter der Welt, de Blob (PC) und Sine Mora EX zu sehen geben. Die Originalmeldung findet ihr unter dem Quellenlink.