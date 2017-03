PC

Hier entsteht ein Mischbezirk. Die geforderten Zonen seht ihr oben. Später ziehen wir die Industrie aus dem Bezirk ab.

Bezirke und Geld bestimmen das Leben in der Stadt

(die Reise geht von 1820 bis 2020)

Der Forschungsbaum ist sehr umfangreich und gliedert sich nach Ära.

Das Rad des Lebens

Ab der 3. Ära werdet ihr nicht mehr vom Kaiser eingesetzt, sondern vom Stadtrat gewählt.

Viel Liebe zum Detail aber Tücken beim Informationsfeedback

Eine der wichtigsten Infos in den umfangreichen Statistiken ist die Verkehrsauslastung.

Viele kommunale Einrichtungen haben wir mittig platziert, um möglichst viele Bewohner auf einmal zu erreichen.

Fazit

Aufbauspiel / City-Ruler

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Preis auf Steam: 44,99 Euro

In einem Satz: Spaßiger City-Ruler mit guten Ideen und patchbaren Macken

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.nennt sich das neueste Spiel des finnischen Entwicklers Reborn Games, die vor allem für die-Reihe verantwortlich zeichneten. Zwar dreht sich alles um eine Stadt, Urban Empire möchte sich jedoch nicht in die Riege City Builder wieodereinreihen, sondern als City Ruler ein neues Subgenre begründen. Denn ihr legt nicht jede einzelne Straße, sondern kümmert euch um Bezirke. Zudem müsst ihr als Bürgermeister eure Entscheidungen im Regelfall noch durch den Rat boxen. Wir haben uns für euch zur Wahl gestellt und unter anderem eine komplette Kampagne gespielt. Wieviel Spaß Politik machen kann, erfahrt ihr in diesem Indie-Check.Im freien Spiel (es gibt auch drei Szenarien) müsst ihr euch zunächst für eine Bürgermeisterdynastie entscheiden. Wollt ihr eher Traditionalisten oder Förderer von Kunst und Kultur spielen? Diese erste Entscheidung hat gerade in den frühen Epochen, derer es insgesamt fünf gibt, Auswirkungen auf Bedürfnisse und Zufriedenheit der Einwohner. Im zum Habsburgerreich gehörenden fiktiven Land Swarelia sollt ihr für den Kaiser eine Stadt entwickeln. Mit eurer Dank des Kaisers dicken Geldbörse plant ihr den ersten Bezirk.Eine Zustimmung ist des Rates ist für solche privat finanzierten Projekte nie nötig (die laufenden Kosten fallen zum Glück dem Stadtsäckel zur Last). Außer der Größe des Bezirks, wobei ihr auf möglichst gerade verlaufende Straßen achten solltet, damit die Fläche optimal genutzt werden kann, könnt ihr zunächst nichts festlegen. Auch die Aufteilung des Bezirks in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete erfolgt automatisch, wobei sich auch gemischte Zonen (unten wird geshoppt, oben gewohnt) bilden. Je mehr Technologien ihr mit der Denkleistung eurer Bevölkerung, die ihr vor allem mit Bildungseinrichtungen und Verordnungen pushen könnt, freischaltet, desto mehr Optionen bekommt ihr.Schon früh im Spiel könnt ihr die Aufteilung in die drei Bereiche selbst bestimmen, wobei sich reine Industriegebiete aufdrängen, da Industrie das physische Umfeld, eines der Bedürfnisse der Bürger, reduziert und in einem Industriegebiet praktischerweise niemand mit Bedürfnissen wohnt! Auch die Dichte (höhere Kosten, aber engere Bebauung) könnt ihr sukkzessive erhöhen.Ebenfalls für jeden Bezirk individuell bestimmbar ist die Infrastruktur. Straßenbelag, Straßenlaternen, Mobilfunkantennen oder Elektroleitungen zählen zu den zahlreichen Upgrades, die neben Anschaffungs- auch laufende Kosten verursachen, dafür aber Bedürfnisse der Bürger befriedigen. Welche Industrie oder welches Gewerbe eine bestimmte Infrastruktur benötigt könnt ihr erfahren, indem ihr das Gebäude anklickt.Über neue Bezirke, Änderungen an diesen, den Auf- und Ausbau von Institutionen wie Bahnhof oder Funkturm, die allen Bürgern zu Gute kommen, die Finanzierung von Einrichtungen (mehr Geld = mehr Boni) stimmt der Rat ab. Ob eurem Wunsch entsprochen wird, hängt von eurem politischen Wohlwollen bei den Parteien (anfangs drei, später bis zu sieben) und vor allem dem Stadtsäckel ab. Schreibt die Stadt Verluste, könnt ihr fast nur noch Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen durchdrücken.Verwaltet ihr die Stadt positiv, steht euren Vorhaben meist nichts im Wege. Etwas anders sieht es bei der Einführung oder Abschaffung von Verordnungen aus, die beispielsweise die Anschnallpflicht einführen oder Prostititution verbieten können. Hier hängt viel von der Einstellung der Parteien zu diesen Themen ab. Ist euch eine Entscheidung besonders wichtig, steht aber auf der Kippe, könnt ihr durch Einsatz des politischen Wohlwollens (der je Partei auch einen Ruhepunktwert hat, zu dem er tendiert) auf die nette Tour, mit Druck oder gar Drohung versuchen, auch mehrmals, das Abstimmungsverhalten zu verändern. Das solltet ihr euch für die knappe Entscheidungen aufsparen. Denn mag euch eine Partei, steht sie euren Vorhaben grundsätzlich positiver gegenüber. Parteien versuchen aber auch immer wieder, eine andere Partei zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten zu bewegen.Die Bedürfnisse der Bürger, deren Befriedigung ihr euch auch für jeden einzelnen Bezirk anzeigen lassen könnt, spiegeln sich im Rad des Lebens wieder: Spaß, soziales Leben, Sicherheit, Gesundheit, physisches Umfeld und persönliches Wachstum. Die Bedürfnisse ändern sich insbesondere zu jeder neuen Ära. Die Werte beeinflusst ihr bei Ereignissen, mit Infrastruktur (schnelles Internet, Mülltonnen, bestimmte Straßenlaternen), kommunalen Dienstleistungen wie Polizei oder Schulen, Verordnungen und Institutionen. Je besser ihr die Bedürfnisse erfüllt, desto produktiver Arbeiten eure Bürger auch. Die Zufriedenheit ist für ein gefülltes Stadtsäckel also sehr wichtig. Übertrefft ihr die Bedürfnisse, gewinnt ihr jedoch keine zusätzlichen Vorteile.An zahlreichen Stellen zeigt Urban Empire, dass mit viel Liebe zum Detail gearbeitet wurde. So gibt es etwa noch Wirtschaftsdelegationen, Städtepartnerschaften, Reichweite der kommunalen Einrichtungen, Spionage bei Parteien, die charmanten und witzigen Ereignisse (Die Studenten feiern mal wieder zu laut? Feiern lassen oder nicht? Sollten Frauen in Nachtclubs dürfen?). Auch können euch Gruppen um beispielsweise ein Bauprojekt bitten. Macht ihr eine Zusage und haltet sie ein, wird das honoriert. Dazu hat euer alter Ego diverse Eigenschaften, die sich ändern und etwa die Bedürfnisse der Bürger beeinflussen, aber auch die Parteien, und ihr könnt in die Erziehung eures Nachfolgers eingreifen und sie so beinflussen.Leider kommt Urban Empire aber auch mit zwei, allerdings patchbaren, Schwächen daher. Zum einen gibt es noch ein paar Bugs (Beispiel: ein Upgrade der Universität funktioniert nicht; ein Rabatt wurde uns nicht gewährt) und es hakt vor allem am Informationsfeedback.Einige Informationen könnt ihr zwar einsehen (Verkehrsbelastung), anderes erschließt sich aber auch erst mit der Zeit, zum Beispiel dass Bildungseinrichtungen eine begrenzte Kapazität haben und ihr mit nur einer Grundschule, obwohl die Bedürfnisse erfüllt sind, später zu wenig Fachkräfte habt. Die tolle Idee der Schwerpunktsetzung bei Forschungen (zur Hälfte und nach Abschluss der Forschung) wird dadurch etwas entwertet, dass ihr gar nicht wisst, was welcher Schwerpunkt bewirkt − es fehlen schlicht die Tooltipps.Eine informierte Entscheidung ist so nicht möglich. In manchen Fällen lassen sich die groben Auswirkungen zwar erahnen, in anderen jedoch nicht. Keine dieser Schwächen ist "Game-breaking" und sie scheinen gut patchbar. Sie mindern aber, gerade bei den ersten Durchgängen, bei denen die Zusammenhänge noch nicht so klar sind, den Spielspaß. Bei anderen Ereignissen (zum Beispiel Treffen mit dem nörgelnden Schriftsteller oder Journalist) vermissen wir Vorabinformation hingegen nicht, denn der Ausgang hängt auch vom Zufall ab.Knapp 20 Stunden haben wir für diesen Check gespielt, nachdem wir uns vorher die Tutorial-Videos von Writing-Bull angeschaut hatten. Und dabei hatten wir trotz der Schwächen viel Spaß. Das liegt vor allem an der charmanten und sich entwickelnden Modell-look-Stadt und den zahlreichen Forschungen, Verordnungen und Ereignissen mit den teils wirklich lustigen (Bikini-Verbot?), teils sehr ernsten (Verbot von Kinderarbeit) Inhalten. Sobald wir dann den Kniff des Bezirksmanagement raus hatten, konnten wir auf der geographisch einfachsten Karte das Spiel ohne Mühe erfolgreich beenden. Urban Empire lädt aber aufgrund der verschiedenen Bürgermeister, der schwierigeren Karten und der drei Szenarien zum erneuten Durchspielen ein. Außerdem sind nicht alle Siegbedingunggen so leicht zu erreichen wie das erfolgreiche Durchleben aller fünf Äras! Spätestens nach einem Patch, der die genannten Probleme adressiert, sollten geneigte Aufbauspieler einen genauen Blick auf Urban Empire werfen. Direkt unterm diesem Check findet ihr unser "Let's-Try"-Video, das diesmal als eine Art Guide daherkommt.