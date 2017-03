Nintendo Switch: Offizielle Hilfestellung zu JoyCon-Problemen, Nutzer klagen über weitere Probleme

Switch

Am vergangenen Freitag brachte Nintendo seine neue Hybrid-Konsole Switch auf den Markt, doch nicht jeder Käufer ist mit seinem Gerät glücklich. Nachdem schon im Vorfeld diverse Pressevertreter über Verbindungsprobleme bei den JoyCons geklagt haben (mehr dazu hier: Nintendo Switch: Berichte über Probleme mit Joy-Cons häufen sich), melden sich nun auch andere Nutzer, die dies ebenfalls bestätigen. Nintendo hat auf die Beschwerden bereits reagiert und will sich die Sache genauer anschauen. In der Zwischenzeit wurde auf der offiziellen Homepage des Herstellers ein Supportartikel rund um das Thema veröffentlicht.

In diesem empfiehlt der Hersteller zunächst einmal sicherzustellen, dass das neueste Systemupdate für die Switch aufgespielt und die beiden JoyCons aufgeladen wurden. Außerdem soll man die Distanz zwischen den Controllern und dem Gerät in der Dockingstation möglichst kurz halten und die Station auch gut sichtbar, mindestens einen bis eineinhalb Meter weg von allen Wireless-Geräten, wie Handys, Headsets, Boxen, Mikrowellen, Leptops, Tablets oder Druckern platzieren, um Interferenzen zu vermeiden. Auch USB-3.0-kompatible Geräte, wie externe Festplatten, USB-Sticks oder LAN-Adapter sollten von der Switch ferngehalten werden. Meist reiche diese Maßnahme laut Nintendo schon aus. Sollte dies alles nicht helfen, empfiehlt der Hersteller beim Spielen alle oben erwähnten Geräte vorübergehend abzuschalten.

Das Verbindungsproblem ist aber nicht das Einzige, womit Nintendo sich derzeit beschäftigen muss. Einige Nutzer haben offenbar auch mit Hardwarefehlern zu kämpfen. Dabei gibt es sowohl Beschwerden über schon defekt gelieferte Geräte (samt verschiedenen „Screens of Death“), als auch über flackernde Bildschirme, die das Spielen ebenfalls unmöglich machen.

Ein weiteres Problem ist die Dockingstation. Diese besteht bekanntlich aus Plastik und da der Dockingplatz für die Handheld-Einheit auf der Innenseite über keine weiche Polsterung verfügt, kam es laut den Angaben von Glixel schon nach rund einer Woche durch täglichen Gebrauch links und rechts vom Bildschirm zu den ersten Kratzern auf der Blende. Glixel empfehlt zwar den offiziell von Nintendo erhältlichen Screen-Protector zu erwerben, dieser wurde allerdings von Polygon getestet und erwies sich auf beiden Seiten als zu kurz, um das Gerät wirklich effektiv zu schützen. Käufer bei Amazon haben das Problem ebenfalls bestätigt. Dort erhielt das Protection-Kit nur einen Stern. Nintendo hat sich dazu bisher noch nicht geäußert.

Dass beim Launch einer neuen Konsole das eine oder andere Problem auftritt, ist nicht ungewöhnlich. Nintendo hat mit der ersten Welle weltweit insgesamt zwei Millionen Exemplare ausgeliefert. Es ist schwierig einzuschätzen, wie weit die oben beschriebenen Probleme verbreitet sind. Den Support von Nintendo erreicht ihr über http://support.nintendo.com.