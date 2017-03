Styx - Shards of Darkness: Neues Video zeigt das Koop-Gameplay

PC XOne PS4

Im bald erscheinenden Stealth-Adventure Styx - Shards of Darkness (Preview) können sämtliche Missionen der Singleplayer-Kampagne auch im Koop bewältigt werden. So werdet ihr laut Entwicklern im Spiel jederzeit die Möglichkeit haben, einen befreundeten Goblin in eure Spiel-Session einzuladen und gemeinsam durch die Levels zu schleichen.

Der Koop-Modus eröffnet euch neue Möglichkeiten und Wege, eure Missionen zu erledigen, doch ein weiterer Spieler bedeutet nicht nur Vorteile, sondern auch ein höheres Risiko, entdeckt zu werden. Bisher bestätigte Cyanide Studio nur den Online-Koop. Ob der Titel auch einen lokalen Koop via Splitscreen bieten wird, ist noch nicht bekannt.

Den neuen Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Hierzulande wird Styx - Shards of Darkness ab dem 14. März für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.