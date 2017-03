Shroud of the Avatar: Für eine Woche frei spielbar

PC Linux MacOS

Portalarium bietet euch in der Zeit vom 3. bis 9. März die Möglichkeit Shroud of the Avatar - Forsaken Virtues kostenlos auszuprobieren. Ihr müsst lediglich den Client herunterladen und ein Benutzerkonto anlegen. Es gibt aber ein paar Einschränkungen zu der normalen Version. So ist es zum Beispiel nicht möglich Häuser zu kaufen, öffentliche Kisten zu benutzen, Gegenstände mit anderen Mitspielern auszutauschen oder das Spiel im Offline-Modus zu betreiben. Ebenso wird euer erstellter Charakter nach der Probezeit gelöscht, falls ihr euch entscheidet das Spiel nicht zu kaufen. Eine genaue Auflistung der Einschränkungen könnt ihr der Quelle unter dieser News entnehmen.

Shroud of the Avatar ist ein MMO-Rollenspiel und soll aus fünf Episoden bestehen. Hinter dem Spiel stehen die namhaften Entwickler Richard "Lord British" Garriott und Starr "Darkstarr" Long die bereits bei dem ähnlich gestalteten Ultima Online involviert waren. Das Spiel befindet sich seit dem 24.11.2014 in der Early-Access-Phase und steht für die Systeme Windows, Mac OS X und Linux zur Verfügung.