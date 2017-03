Hellblade - Senua’s Sacrifice: Alpha-Phase erreicht - neues Entwicklervideo „Mythen und Wahnsinn“

PC PS4

Das kommende Action-Adventure Hellblade - Senua’s Sacrifice hat einen neuen Meilenstein erreicht. Wie Ninja-Theory-Product-Development-Manager Dominic Matthews auf dem offiziellen Playstation Blog verrät, ist der Titel vor Kurzem in die Alpha-Phase gestartet. Das bedeutet, dass alle Performance-Capturing-Szenen, alle gesprochenen Dialoge und der Großteil der Musik sich bereits im Spiel befinden und der Titel erstmals von Anfang bis Ende spielbar ist:

Alle Spielmechaniken sind implementiert und werden jetzt verfeinert. Unser Kampfsystem ist fertig und bereit, gründlich getestet zu werden, und die auf unserem angeeigneten Wissen über Psychosen basierenden Rätseleinlagen werden ein letztes Mal optisch aufpoliert.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Hellblade nun fertig ist. Laut Matthews gibt es bis zur Beta-Phase noch einiges zu tun. Das Team möchte sich nun auf das Erlebnis der Spieler konzentrieren, den Titel Schritt für Schritt analysieren und verbessern, sowie weiter an der Optik und dem Spielgefühl feilen. „In dieser Phase werden wir beginnen, viele der kleinen Details hinzuzufügen, die später einen großen Unterschied machen werden“, erklärt Matthews.

Sobald der Titel die Alpha und die Beta hinter sich gebracht hat, geht es an das Mastering. In dieser finalen Phase werden noch restliche Bugs behoben, die Performance optimiert und das Spiel auf den Release vorbereitet. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns und das Team widmet Hellblade all seine Aufmerksamkeit, damit es so besonders wie möglich wird“, so der Macher.

Bis es soweit ist, könnt ihr euch mit dem neuen Entwicklervideo vergnügen. Dieses dreht sich diesmal um die Mythen und den Wahnsinn im Spiel. In dem Clip kommen neben Matthews unter anderem noch der Professor für Gesundheit und Neurowissenschaften der Cambridge Universität Paul Fletcher, sowie Senua-Darstellerin Melina Jürgens zu Wort und beleuchten, wie die Reise Senuas sowohl mit ihrer Psychose als auch mit der Wikinger-Mythologie verwoben ist: