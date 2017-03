Switch: Laut Hersteller bester Start einer Nintendo-Konsole in Deutschland und Europa, auch Zelda sehr stark

Switch

Nachdem bereits erste Verkaufszahlen der Nintendo Switch (zum Praxisreport) sowie den Launch-Titels aus Großbritannien bekannt wurden, hat Nintendo nun weitere Details veröffentlicht. So teilte Nintendo Deutschland mit, dass von der Switch mehr Einheiten am Startwochenende verkauft wurden als von jeder anderen Nintendo-Konsole zuvor. Diese Angabe gelte sowohl für die Verkaufszahlen in Deutschland als auch in Europa allgemein – konkrete Zahlen ließ das Unternehmen diesbezüglich allerdings nicht verlauten. Möglicherweise ist dabei auch zu berücksichtigen, dass etwa die drei vorherigen großen respektive rein stationären Konsolen Nintendos (Gamecube, Wii und WiiU) zu unterschiedlichen Terminen in Nordamerika, Japan und Europa erschienen.

Ferner gab Nintendo in der heute veröffentlichten Pressemitteilung bekannt, dass auch The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test) den besten Verkaufsstart in der Historie der Abenteuer von Held Link erreichen konnte. Ob Nintendo dabei ausschließlich die Switch-Verkäufe berücksichtigt hat oder auch die für WiiU verkauften Einheiten, bleibt unklar. Konkret soll Breath of the Wild den bisherigen deutschen Spitzenplatzhalter Wii Sports in puncto Verkaufszahlen am Wochenende übertroffen haben. Dabei bleibt zu erwähnen, dass dieser von Beginn im Bundle mit dem Vorvorgänger Wii ausgeliefert wurde. International betrachtet soll Zelda den Erfolg von Mario 64 übertrumpft haben.

Bezogen auf den nordamerikanischen Markt hatte "Nintendo of America"-Chef Reggie Fils-Aime kürzlich ausgesagt, dass die Switch am zurückliegenden Startwochenende die Wii übertreffen konnte. Bekannt wurde zudem, dass die Verkäufe in Japan 313.000 Einheiten mehr betragen haben, als dies im Land der aufgehenden Sonne am Startwochenende der WiiU der Fall war.