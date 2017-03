MoMoCa-Special: Stellt King-Art-Chef Jan Theysen eure Fragen!

Nachdem wir im Januar bereits Mick Schnelle als Gesprächspartner in unserem Montagmorgen-Podcast begrüßten und im Februar mitden Creative Director von- und-Entwickler Deck13 zu Gast hatten , steht mit Jan Theysen der Spezialgast für den Monat März fest. Der ist bekanntlich Chef des Bremer Games-Studios King Art Games, die in den vergangenen Jahren unter anderem Spiele wie The Book of Unwritten Tales 2 (im Test: Note 8.0 ), das an anerinnernde Hexfeld-Taktikspiel Battle Worlds - Kronos (im Test: Note 8.0 ) oder zuletzt das an die gleichnamige Roman-Vorlage angelehnte Die Zwerge (im Test: Note 7.0 ) entwickelten. Aktuell bereiten die Hanseaten die Kickstarter-Kampagne zum Echtzeit-Strategiespiel Iron Harvest vor. Genauso wie zuletzt bei Jan Klose habt ihr die Chance, die Frage an Jan Theysen zu richten, die euch am meisten unter den Fingernägeln brennt.Hinterlasst dafür einfach einen Kommentar mit eurer Frage unter dieser News – beschränkt euch dabei bitte auf die eine Frage, auf die ihr Jan Theysens Antwort hören möchtet. Fragen könnt ihr natürlich auch als Gast posten, wer seine Frage als registrierter User hinterlässt, hat die Chance, 50 EXP abzustauben. Die vergeben wir nämlich für jede User-Frage, die wir für interessant genug erachten, um sie Jan im Podcast zu stellen. Hinterlasst eure Frage in jedem Fall bis spätestens Montag, denunter dieser News. Andernfalls können wir sie für die Aufzeichnung des Podcasts aller Voraussicht nach nicht berücksichtigen. Die Aufnahme für den MoMoCa, den ihr am 13. März ab circa 10:00 Uhr bei uns hören könnt, findet aus terminlichen Gründen nämlich bereits am kommenden Dienstag statt.Natürlich könnt ihr auch wie gehabt eure regulären Fragen an die Redaktion richten, die ihr für den kommenden Montag in Kommentarform unter der aktuellen MoMoCa-Ausgabe beziehungsweise unter der am Montag erscheinenden hinterlassen könnt.