Ghost Recon - Wildlands: Bolivianische Regierung reicht eine Beschwerde bei der französischen Botschaft ein

PC XOne PS4

Ghost Recon - Wildlands ab 54,98 € bei Amazon.de kaufen.

Die bolivianische Regierung hat bei der französischen Botschaft in La Paz eine formale Beschwerde wegen Ghost Recon - Wildlands (zum Preview-Bericht) eingereicht. Im bald erscheinenden Open-World-Taktik-Shooter von Ubisoft nehmt ihr in einer fiktiven Zukunft in Bolivien als Teil einer Spezialeinheit den Kampf gegen die mexikanischen Drogenkartelle auf.

Laut dem Innenminister Carlos Romero sei die Regierung von Bolivien nicht damit einverstanden, dass das südamerikanische Land als ein von Drogenhändlern kontrolliertes Gebiet porträtiert wird und fordere Ubisoft daher auf, sich der Sache anzunehmen. Man behalte sich notfalls das Recht, auch rechtliche Schritte einzuleiten, möchte zuerst aber versuchen, das Problem auf diplomatischem Wege zu lösen.

Ubisoft hat inzwischen auf die Beschwerde reagiert. In einem Statement gegenüber Reuters machte der Sprecher des Unternehmens nochmal auf die Tatsache aufmerksam, dass es sich im Spiel um ein fiktives Zukunftsszenario handelt. Man habe Bolivien aufgrund der herrlichen Landschaften und der reichhaltigen Kultur als Schauplatz für den Titel gewählt:

Während das Spiel eine andere, als die heute in Bolivien herrschende Realität zeichnet, hoffen wir, dass die Spielwelt der wunderschönen Topographie des Landes sehr nahe kommt.

Ghost Recon - Wildlands wird bereits nächste Woche, am 7. März 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.