Nier - Automata: PC-Release-Termin, Systemanforderungen, 27 Minuten Gameplay im Video

Während das Veröffentlichungsdatum für die PS4-Version von Nier - Automata bereits seit einer ganzen Weile bekannt ist, schwiegen sich Platinum Games und Square Enix bezüglich der PC-Umsetzung bisher aus. Nun wurde die japanische Support-Seite des Betreibers um die lang erwarteten Infos ergänzt. PC-Spieler müssen sich demnach nicht so viel länger als die Sony-Fans gedulden, denn der Titel wird bereits ab dem 17. März, also genau eine Woche nach dem PS4-Launch in Europa, über Steam erhältlich sein. Mit der Aktualisierung der Website wurden auch die Systemanforderungen für den Rechner bereitgestellt. Diese sehen wie folgt aus:

Minimale Systemvoraussetzungen (Auflösung 1280×720):

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 mit 64-Bit

Prozessor: Intel Core i3 2100 oder AMD A8-6500

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 770 oder AMD Radeon R9 270X

VRAM: 2 GB

Arbeitsspeicher: 4 GB

Festplatte: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DX11-kompatibel

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband- Internetverbindung

Unterstützte Peripheriegeräte: Maus & Tastatur, Controller (nur XInput)

Empfohlene Hardware (Auflösung 1920×1080):

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 mit 64-Bit

Prozessor: Intel Core i5 4670 oder AMD A10-7850K

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 980 oder AMD Radeon R9 380X

VRAM: 4 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB

Festplatte: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DX11-kompatibel

DirectX: DirectX 11

Netzwerk: Breitband- Internetverbindung

Unterstützte Peripheriegeräte: Maus & Tastatur, Controller (nur XInput)

Zum Schluss gibt es noch frisches Gameplay in einem knapp 30 Minuten langen Video zu bestaunen. Die gezeigten Spielszenen stammen aus der PS4-Version von Nier - Automata: