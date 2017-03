Am Montag hat das Team von Ron Gilbert nach langem Warten den Erscheinungstermin von Thimbleweed Park (GG-Preview) bekannt gegeben. Am 30. März soll es soweit sein (Thimbleweed Park: Termin steht fest, Screenshots aus deutscher Version). Das Point-and-Click-Adventure ist eines der Themen in unseren heutigen Lesetipps. Wir beschäftigen uns außerdem noch mit farbigen Helden in Computerspielen und weisen euch auf eine neue Serie über Games hin.

"Play like it’s 1987"

Taz.de am 1. März, Michael Brake

Schon in wenigen Wochen wird Thimbleweed-Park in den Handel kommen. Michael Brake beschreibt in seiner Kolumne auf Taz.de, was die Faszination des Spiels ausmacht. Dabei gehe es nicht ausschließlich um Nostalgie: "Inzwischen haben Computerspiele eine weite Reise zurückgelegt und sehen wirklich sehr realistisch aus. Sie sind längst reif für eine Historisierung, für spezialisierte Fangruppen, die „Spiele aus den späten 80ern“ mögen, so wie viele Cineasten „Filme der Nouvelle Vague“ verehren."

"Art of Gaming"

Arte.tv am 1. März, Video

Als nächstes haben wir einen Video-Tipp für euch. Auf Arte.tv sind diese Woche vier Folgen der Serie Art of Gaming veröffentlicht worden, in denen die beiden eSportlerinnen Trinity und Melek Balgün alias m3lly über verschiedene Videospiel-Themen sprechen. Zu den Themen der Episoden gehören Horror-Spiele, Ideologien und Realismus.

"A Fresh Narrative in Gaming"

Nytimes.com am 27. Februar, Justin Porter (Englisch)

"Laut Erkenntnissen des Pew Research Institutes von 2015 sind fast die Hälfte aller amerikanischen Videospieler schwarz oder hispanisch. Aber nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Spiele hat farbige oder sogar schwarze Protagonisten", schreibt Justin Porter in diesem Artikel der New York Times. Er nennt Watch Dogs 2 und Mafia 3 und deren Gesellschaftskritik als positive Beispiele für die Darstellung von Afro-Amerikaner in Computerspielen.

