GDC2017: Yooka-Laylee angespielt

Es war einmal eine Firma namens Rare, die ein geniales Konsolenspiel nach dem anderen raushaute. Und eines davon, 1998 für N64 erschienen, hieß Banjo-Kazooie: Im 3D-Jump-and-run musste der Bär Banjo seine Schwester befreien. Gut, Rare gibt es natürlich immer noch, aber mehrere Ex-Mitarbeiter machen als Playtonic Games für Team 17 einen Nachfolger im Geiste zum N64-Hit: Yooka-Laylee. Zwar ohne Bär, dafür mit derselben wilden Mischung aus bunten Welten, noch bunteren Gegnern und vielen, vielen Moves, die man kombinieren muss, um an alle Stellen zu kommen und die Levels zu lösen.

Das Spiel hat eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hinter sich und wird am 11. April 2017 erscheinen. Auf der GDC war erstmals der Gletscher-Level spielbar. Wenn es der GG-Reporter einer frühen Cutscene richtig entnommen hat, ist Laylee der Name der grünen Echse, die man steuert, und Yooka die auf ihrem Kopf reitende Fledermaus, die wir auch steuern: Je nach Move wirbelt einmal die Echse herum oder flattert die Fledermaus (natürlich mit Laylee im Schlepptau) in die Höhe.

Wir gingen als Banjo-Kazooie-Kostverächter ganz unbedarft an das Spiel heran, freuten uns aber gleich über erste Erfolgerlebnisse: Manche Gegner konnten wir einfach "umkugeln", andere besiegten wir, indem wir über sie sprangen und im richtigen Moment per Knopfdruck Yooka zu einem Sturzflugangriff losschickten. Naja, der Effekt ist eher, wie wenn ein Meteroid auf die Erde knallt, zumindest relativ zur Größe der blauen Fledermaus.

Yooka-Laylee sieht aus wie eine Eins (wenn man strahlend bunte Cartoon-Grafik mag) und steuert sich wie eine Eins: Gleiten, Doppelsprung, Lizard-Leap, Camo-Cloak, Sonar-Explosion oder Schwanzwirbel-Attake sind präzise auszulösen und sorgen in der Kombination für manches Aha-Erlebnis. Dazu kommen die Levels mit ihren speziellen Eigenschaften. Natürlich gibt es im Gletscher-Level Eisflächen, die wir zwar als Kugel rollend eine Weile lang hochkommen, nur um dann aber chancenlos wieder nach unten zu rutschen (wenn wir nicht den richtigen Weg finden). Oder wir schwimmen durchs Wasser oder tauchen, und machen dort mit putzigen, aber tödlichen Quallen Bekanntschaft.

Überall im Level gibt es Federn aufzusammeln, Zugänge zu öffnen und kleine Puzzles zu lösen. Beispielsweise müssen wir an einer Stelle Noten nachspielen, indem wir eisige Stalagmiten aktivieren. Wenn wir sie besonders emsig erkunden, können wir die Levels auch um neue, optionale Gebiete erweitern.

An einigen wenigen Stellen (wir spielten etwa eine halbe Stunde) kam uns allerdings die Kamera in die Quere: An bestimmten Stellen ist sie nicht völlig frei drehbar, was gerade beim Umdrehen oder im Kreislaufen sehr nervig ist. Dennoch macht das Spiel einen sehr guten Eindruck und könnte ein Brett für Fans von 3D-Jump-and-runs werden.