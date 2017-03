Final Fantasy 15: PC-Version angeteasert? - Square Enix zeigt eine Tech-Demo mit Geforce GTX 1080

Bild stammt aus der Konsolenversion von Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5)

Dass der Director Hajime Tabata das Rollenspiel Final Fantasy 15 gerne mit allen dazugehörigen Vorzügen für den PC umsetzen möchte, hat er in der Vergangenheit bereits mehrmals erwähnt. Offiziell bestätigt wurde eine Entwicklung zwar bisher nicht, allerdings schürte Square Enix nun im Zuge der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco neue Hoffnungen bei den Fans. Während eines Panels präsentierte der japanische Entwickler und Publisher eine Tech-Demo zum Spiel, die auf Nvidias Geforce-GTX-1080-Grafikkarte lief.

Schon im April letzten Jahres sagte Tabata, dass er bei einer PC-Umsetzung keine einfache Portierung im Sinn hat und die Windows-Version „von Grund auf neu entwickeln“ möchte (siehe dazu auch unsere News: Final Fantasy 15 (PC): Director Hajime Tabata möchte mehr als nur eine einfache Portierung). Anfang vergangenen Monats hat er darüber hinaus in einem Gespräch mit Gematsu über PC-exklusive Funktionen wie das Erstellen eigener Quests und Mods sinniert (mehr dazu hier: Final Fantasy 15: Tabata äußert sich erneut zu möglicher PC-Version).

Rund eine Woche später erfuhr Dual Shockers durch einen Besuch im Studio, dass Square Enix’ Business Division 2 aktuell an einem technischen Experiment mit Final Fantasy 15 arbeitet. Die in Tokyo gezeigten Szenen sorgten bei den Kollegen laut eigenen Aussagen „für offene Münder“. Wie Tabata damals erklärte, geht es dem Team darum, die Grenzen des grafisch machbaren zu erweitern. Das Experiment lief auf zwei Geforce-GTX-1080-Karten im SLI-Verbund. Die während der GDC 2017 präsentierte Tech-Demo entstand laut dem Director unter Verwendung von Nvidias-Gameworks-Technologien und zeige die aktuelle Version der Final-Fantasy-15-Engine:

Die Demo zeigte bekannte Charaktere aus dem Spiel, die durch aufwendig gerenderte und dicht bewachsenen Felder liefen. Dabei wurde die Darstellung von unzähligen Grashalmen mit Hilfe von Nvidias Turf Effects demonstriert, die physikalisch auf die Berührung durch die Protagonisten reagierten. Gezeigt wurden auch andere Gameworks-Features, darunter die realistische Darstellung von fließendem Wasser und Gaswolken, sowie Flammen und Tierfell. Letzteres führten die Macher an einer ziemlich flauschig aussehenden Katze vor. Dazu hieß es:

Die neuesten Technologien von Nvidia bieten uns als Entwicklern nicht nur die Möglichkeit für Evolutionen im visuellen Bereich, sondern erlaubt es uns auch, neue Erlebnisse und mehr emotionale Tiefe für die Spieler zu erschaffen. Wir werden weiterhin an verschiedenen technischen Tests arbeiten. Ihr könnt in Zukunft also auf mehr Neuigkeiten bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Luminous Studio Pro und Nvidias Gameworks gespannt sein.