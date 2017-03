Steel Division - Normandy 44: Paradox kündigt Echtzeit-Taktik-Spiel der Wargame-Macher an

PC

Der schwedische Publisher Paradox Interactive hat kürzlich mit Steel Division - Normandy 44 ein neues, Echtzeit-Taktikspiel angekündigt. Für die Entwicklung zeichnet das französische Studio Eugene Systems verantwortlich, das zuletzt das spielmechanisch ähnlich gelagerte Wargame entwickelte oder auch Echtzeitstrategie-Spiele wie das an Command & Conquer erinnernde Act of Aggression (im Test: Note 8.0) umsetzte.

Einen konkreten Termin für Steel Division gibt es bislang noch nicht. Die aktuell ausschließlich für PC geplante Veröffentlichung soll aber noch in diesem Jahr erfolgen. Im Spiel werdet ihr auf den Schlachtfeldern der Normandie in Folge der dort im Juni 1944 erfolgten Landung der Alliierten Infanterie, Panzerverbände, Flugzeuge und weitere militärische Fahrzeuge kontrollieren. Eugene Systems verspricht um die 400 historischen Einheiten, die möglichst realistisch im Spiel abgebildet werden sollen.

Neben dem Solomodus umfasst das Spiel auch verschiedene Mehrspieler-Modi. So ist etwa eine 10-gegen-10-Modus vorgesehen. Die Gefechte, so der Entwickler, bestehen aus mehreren Phasen, in denen jeweils neue Einheiten freigeschaltet werden. Die Rede ist zudem von realistischen Truppenbewegungen und einem "dynamischen Frontverlauf". Unter dieser News könnt ihr euch noch den Ankündigungstrailer anschauen, der allerdings noch keinerlei Gameplay zeigt. In unserer Galerie könnt ihr euch ein paar erste Screenshots zu Gemüte führen.