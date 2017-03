GDC2017: Die Game Developers Choice Awards

PC XOne PS4

Die Game Developers Choice Awards sind ziemlich prestigeträchtig. Schließlich ist es nicht einfach eine Jury auf einem Dutzend Auserwählter, die über die Preisträger abstimmen, sondern einge Gruppe von mehreren Hundert Spieledesignern, die dem ICAN-Netzwerk angehören. Dementsprechend stolz dürfen sich die Preisträger schätzen. Auch die Zeremonie selbst ist immer gut besucht, das Foto oben zeigt etwa ein Fünftel der heute Abend Anwesenden.

And the Overall Overwinner is... Overwatch (Note im GG-Test: 9.0) von Blizzard. Nachdem das geklärt wäre, hier die weiteren Kategorien und Preisträger:

Bestes Audio: Inside (Playdead)

(Playdead) Bestes Debüt: Campo Santo ( Firewatch )

) Bestes Design: Overwatch (Blizzard Entertainment)

(Blizzard Entertainment) Best Mobilspiel: Pokémon Go (Niantic)

(Niantic) Beste Erzählung: Firewatch (Campo Santo)

(Campo Santo) Beste Technologie: Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog)

(Naughty Dog) Beste Grafik: Inside (Playdead)

(Playdead) Bestes VR/AR-Spiel: Job Simulator: The 2050 Archives (Owlchemy Labs)

(Owlchemy Labs) Publikumspreis: Battlefield 1 (EA DICE)

(EA DICE) Pioneer Award: Jordan Mechner

Innovationspreis: No Man's Sky (Hello Games)

(Hello Games) Ambassador Award:

Mark DeLoura

Lifetime Achievement Award: Tim Sweeney

Gratulation auch von GamersGlobal...