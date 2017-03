System Shock: Neuauflage wechselt von Unity auf Unreal Engine 4, neues Video

PC XOne PS4 Linux MacOS

Manch ein Spieler könnte jetzt fragen, weshalb man beim im Mai anstehenden Release von Bethesdas Action-RPG Prey (Preview) eigentlich noch eine remasterte Neuauflage von Looking Glass' Klassiker System Shock benötigt. Immerhin gibt es so einige Parallelen zwischen den Spiel von Arkane Studios Austin und dem seinerzeit von Electronic Arts veröffentlichten Titel. Aber genug der Freveleien, denn ein Highlight der Spielehistorie ist System Shock schließlich keineswegs. Das unterstreicht auch unsere Classic-Ausgabe der Stunde der Kritiker mit den Spieleveteranen Heinrich Lenhardt und Jörg Langer.

Die via Kickstarter vor einiger Zeit mit stolzen 1,35 Millionen US-Dollar erfolgreich finanzierten Neuauflage von System Shock wird, wie die Entwickler nun mitteilten, komplett auf die von Epic Games entwickelte Unreal Engine 4 umgestellt – ursprünglich sollte die Neuauflage von System Shock auf der Unuty 3D Engine basieren, die in unzähligen Spielen, insbesondere von unabhängigen Entwicklerstudios zum Einsatz kommt. Die Unreal Engine 4 kommt bekanntlich in zahlreichen aktuellen und kommenden Titeln zum Einsatz, darunter etwa Gears of War 4 (im Test: Note 9.0) oder auch in Brian Fargos ebenfalls via Crowdfunding finanziertem Rollenspiel The Bard's Tale 4.

In einem Video, das ihr euch unter dieser News anschauen könnt, zeigen die Entwickler von Nightdive Studios Spielszenen aus der Pre-Alpha-Version der Neuauflage. Die soll nach aktueller Planung irgendwann im Jahr 2018 für PC (Windows, Linux, Mac OS X) sowie für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Falls ihr die Entwicklung der Neuauflage von System Shock bislang nicht finanziell unterstützt habt, dies aber gerne noch nachholen möchtet, könnt ihr das über die offizielle Website zum Spiel tun. Möchtet ihr den Klassiker hingegen sofort noch einmal erleben, könnt ihr dies in der bei CD Projekts Webportal GOG.com erhältlichen Fassung tun.