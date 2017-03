Massive Preissenkung: Oculus Rift jetzt für 499 US-Dollar erhältlich

PC MacOS

Oculus Rift ab 589,00 € bei Amazon.de kaufen.

Knapp ein Jahr nach dem offiziellen Marktstart hat Hersteller Oculus heute einen massiven Abschlag auf den Preis für seine VR-Hardware bekannt gegeben. Demnach wird die Rift in den USA ab sofort für 499 US-Dollar (statt 599 US-Dollar) erhältlich sein. Der optionale Controller Touch, obwohl erst im Dezember für 199 US-Dollar veröffentlicht (wir berichteten), wird zukünftig separat für 99 US-Dollar beziehungsweise 59 US-Dollar für das zweite Exemplar verkauft werden. Die Anschaffungskosten für ein Bundle aus VR-Brille und zwei Controllern liegen nun bei 598 US-Dollar (statt zuvor 798 US-Dollar), was einem Nachlass von ziemlich genau 25 Prozent entspricht. In diesem Bundle wird zudem Robo Recall enthalten sein, ein von Epic Games speziell für VR entwickelter Shooter.

Der nun aggressiv eingeläutete Preiskampf gegenüber dem Konkurrenzprodukt HTC Vive von Valve wird mit dem Wunsch begründet, mehr Spielern die VR-Erfahrung zu ermöglichen. Oculus-Vizepräsident Jason Rubin gibt in einem längeren Blog-Post eine Einschätzung zum derzeitigen Stand und der weiteren Entwicklung des VR-Gamings im Jahr 2017. Dabei betont er, dass der Preis die entscheidende Einstiegshürde für VR am PC gegenüber den günstigeren Lösungen wie PlayStation VR oder Gear VR darstellt. Ebenso bedeutsam sei jedoch auch die Verfügbarkeit von fesselnder Software.

Der Preis ist wichtig. Sich dem Preis von Konsolen VR anzunähern wird offensichtlich gewinnbringend für PC VR als auch für die Spieler. Deshalb macht sich Oculus ab heute aggressiv daran, dass High-End-VR-Technik erschwinglicher wird. [...] Eine größere Nutzerbasis bedeutet höhere potentielle Verkäufe, einfacheres Matchmaking, bessere Communities und führt dazu, höhere Investitionen für die Spieleproduktion zu ermöglichen.

Ob Oculus es tatsächlich schafft mit diesem Schritt eine größere Verbreitung seiner VR-Technik zu erreichen bleibt abzuwarten.