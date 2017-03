GDC2017: Die Design-Geheimnisse hinter Legend of Zelda - Breath of the Wild

Switch WiiU

Na da hat sich das Schlangestehen doch gelohnt: Gleich drei Nintendo-Abgesandte stellen sich zu Beginn des Vortrags zu: Game Director, Art Directorund Technical Director. Ihnen zur Seite sitzen drei Nintendo-Übersetzer, wobei: Da sowohl die Japaner als auch die Übersetzer vom Display ablesen, geht es beim Übersetzen eher darum, zu erkennen, wo im vorbereiteten Skript man sich gerade befindet. Und natürlich um die eine oder andere spontane Äußerung, sollte es die geben.Natürlich tritt der Game Director als Erstes ans Mikrofon. Hauptziel bei der Entwicklung von BotW sei die Freiheit für den Spieler gewesen: Der User soll selbst entscheiden können, was er wann tun möchte. Beim ersten Zelda sei jedes Mal, wenn der Screen weitergescrollt sei (bei Errreichen des Bildschirmrands) eine neue Herausforderung offenbar geworden. Diese Neugier, diese Essenz wollte Fujibayashi neu anzapfen. Das bedeutete allerdings größere Hürden in seinem neuen Spiel, das doch offen werden sollte. Die Zelda-Serie aber setze traditionell auf unpassierbare Wände und eine gut geplante Abfolge von Ereignissen. Darum galt es, die Konventionen von Zelda zu durchstoßen.Fujibayashi machte sich daran, die Spielstruktur des kommenden Zelda-Titels von einem "passiven" zu einem "aktiven" Spielerverhalten zu verändern. Ganz im Wortsinne wurden die vormals nichtpassierbaren Wände der Zelda-Serie erklimmbar, egal ob Steinmauern oder Bergwände: "Indem wir in einer frühen Testversion die vormals unüberwindbaren Hindernisse zu einem alternativen Pfad durchs Spiel machten, verstand ich, dass wir diesen Weg beschreiten mussten! Und wenn man dann oben steht, sollte Link per Gleitschirm überall hinfliegen können, wohin er wollte. Diese Art der Freiheit strebte ich für das Spiel an."Er fährt fort: "Früher waren die Objekte, die ein Zelda-Puzzle bildeten, speziell dafür designt. Das würde in einem Open-World-Zelda nicht funktionieren. Ich suchte nach einer Idee, solche Rätsel quasi massenzuproduzieren."Als nächstes produzierte das Team einen 2D-Prototypen im ungefähren Look des Original-Zeldas, aber mit blauem Link und eben Fähigkeiten wie Bäume fällen oder in Brand stecken. Mit diesem Prototypen prüften sie das Konzept, von einer Situation aus auf verschiedenen Wegen zum nächsten Ziel zu gelangen. So wurde laut Fujibayashi das "multiplikative" Prinzip des neuen Spieldesigns möglich. In Wahrheit war der 2D-Prototyp übrigens schon in 3D (was im Vortrag später noch bewiesen wurde, indem die 2D-Grafik plötzlich perspektivisch kippte), und im Hintergrund arbeiteten einige der Routinen, die dann auch im richtigen Spiel Verwendung fanden.Der technische Direktor Takuhiro Dohta setzte die Vorlesung fort und erklärte zunächst, das für die neue Art Spiel alle bisherigen Editoren und Produktions-Pipelines geändert werden mussten. Die Entwickler entschieden sich für die Havoc-Engine als Grundlage.Legend of Zelda sind für Takuhiro Actionspiele. Actionspiele bestehen im Grunde aus Bewegung, Kollissionen und Zuständen (states). In einem Actionspiel wolle man eine Physik haben, die das Spiel unterstützt: Keine echte Physik, sondern Game-Physik. Man könne sie auch "Lügen-Physik" nennen, denn sie dient der Kontrollierbarkeit, dem Design, der technischen Optimierung und einem Gefühl der Realität für den Spieler. Es gehe letztlich ums "clevere Lügen" bei der Game-Physik.Da The Legend of Zelda - Breath of the Wild in einer großen Welt spielen sollte, benötigte es auch eine realistischere Game-Physik als frühere Teile. So sollte jedes Item aufzunehmen und irgendwo wieder zurückzulassen sein. Einen Felsbrocken, den man ganz zu Beginn des Spiels findet, könne man bis zum Endgegner rollen, wenn man sich genügend Mühe gäbe (ein Beweis-Screenshot mit verpixeltem Endgegner unterstrich diese Behauptung).Dennoch seien viele Tricks nötig: Sobald etwa ein Baum gefällt werde (nicht alle Bäume sind übrigens fällbar), wird er im Moment des Fallens vom Objekt "Baum" zum Objekt "Baumstamm". Letzterer ist ein bewegliches Objekt und kann beispielsweise gerollt werden oder im Wasser schwimmen. Wieso nun nicht einfach auf den Stamm springen und damit den Fluss hinuntertreiben? Und wieso nicht eine Metallplatte, die eigentlich zum Überqueren eines Abgrunds gedacht ist, dazu benutzen, einen Gegner damit zu töten? Durch die Kombination einfacher Regeln können also komplexe Situationen entstehen. Das nennen die Designer "multiplikatives Spieldesign."Bei einem Arbeitsessen sei irgendwann der Gedanke aufgekommen: Wenn Physik so eine wichtige Rolle spielt, warum nicht auch die Chemie? "Chemische Rätsel" (also etwa in Verbindung mit Feuer) gab es schon in früheren Serienteilen, doch für Breath of the Wild sollte es eine richtige Chemie-Engine geben.Eine Physik-Engine sei eine regelbasierte Bewegungsberechnung. Die Chemie-Engine hingegen sei eine regelbasierte Zustandsberechnung. Aus spielerischen Gründen gehören auch Wind und Elektrizität zur Chemie-Engine. In bestimmten Situationen, können Elemente auch Energie erzeugen, um andere Elememente zu beeinflussen. Gemeint ist damit etwa das Antreiben des Segelboots durch eigenhändiges Wedeln mit einem großen Blatt, das Aufladen von Gegenständen mit kinetischer Energie dank "Stasis"-Zauber. Und ein selbstentfachtes Feuer kann Auftrieb fürs Schweben per Gleitschirm geben.Multiplikatives Gameplay bedeutet für die Entwickler letztlich, alles in der Spielwelt miteinander zu verbinden: Objekte, NPCs, den Helden, Waffen und so weiter. Die Spielwelt, so der technische Direktor weiter, wurde mit zahlreichen festen "Situationen" ausgestattet, etwa einer Holzbrücke mit einem schweren Gegner darauf, oder Säulen, die das Überqueren eines Tümpels erlauben. Oder eine Plattform (mit vielen Gegnern darauf), die auf sehr dünnen Holzstäben balanciert. Der Spieler kann für solche Situationen die "richtige" Lösung finden, aber auch eigene, nicht weniger effektive. Beispielsweise kann man per Magnetismus einen Eisenblock zunächst an den Rand eines Sees tragen, diesen dann in "Stasis" versetzen, dann mit Schwerthieben bearbeiten und ihn so mit Energie aufladen, dann auf den Block springen, die Stasis aufheben, und so über den See katapultiert werden.Mitten in der Entwicklung sei dann die Nachricht vom Produzenten gekommen: Das Spiel müsse auch für Switch entwickelt werden, und zu deren Start fertig sein. Das sei aber einfacher gewesen, als gedacht, weil sowohl WiiU als auch Switch über das NintendoSDK programmiert würden und das Entwicklungskit sowieso PC-basiert sei. Ohne Optimierungen sei die WiiU-Version quasi sofort stabil und mit höherer Framerate auf dem Switch-Prototypen gelaufen. Es sei eine bewusste Entscheidung, so Takizawa weiter, sowohl auf WiiU als auch Switch die genau gleiche Spielerfahrung zu bieten. Der große Unterschied der Switch-Fassung sei schlicht die Portabilität, außerdem seien Audio- und Grafikqualität verbessert worden.Art Director Satoru Takizawa ging im letzten Teil des Vortrags darauf ein, wie der Stil von Legend of Zelda - Breath of the Wild entwickelt wurde. Zuvor hatte er unter anderem schon anundgearbeitet. Mit praktisch jedem Serienteil habe sich die zugrundeliegende Spielmechanik geändert, was sich auch in eigenen Art Styles niederschlug. Für Zelda Breath of the Wild habe man nach einem Stil gesucht, der es den Designern erlaube, "leicht zu lügen" – also Spielbarkeit und den Eindruck von Relismus zusammenzubringen. Dabei sei die Spielbarkeit immer das Wichtigste.Zur Entwicklung neuer Grafikstile schaue er sich immer wieder die Grafikassets aus älteren Zeldaspielen an, baue diese teilweise in neue Umgebungen ein. Vor allem der von Legend of Zelda Wind Waker habe gut gepasst, da mit ihm "einfach zu lügen" sei: Der Stil sei klar zu erkennen, erlaube das Konstruieren einer glaubwürdigen Welt und garantiere eine gute Spielbarkeit. Während der Entwicklung vonsei er, Takizawa, ins Büro von Game Director Fujibayashi gerufen worden. Der zeigte auf einen Screenshot von Windwaker HD gezeigt und sagte: "Diesen Stil will ich für Breath of the Wild. Okay?" Takizawa: "Die Entscheidung dauerte weniger als eine Minute."Ein Problem des Wind-Waker-Grafikstils sei allerdings gewesen, dass er nicht für Open-World ausgelegt sei. Der Stil sei sehr abstrakt und erlaubt es nicht, in einer offenen Spielwelt intuitiv klarzumachen, was man alles in Sachen Physik und Chemie anstellen könne. Link sah außerdem zu kindlich für erwachsene Zielgruppen aus, lautete die Befürchtung im Team. Darum wurde der Stil abgewandelt, sodass er erwachsener wirkte und eine höhere Informationsdichte hatte.Aus Sicht von Art Director Takizawa sei es geglückt, den Art Style "gutto kurru" zu machen – er sei also in der Lage, "die Seele zu berühren". Dies sei durch kreative Rücksichtlosigkeit möglich geworden.Nach abschließenden Worten von Game Director Hidemaro Fujibayashi endete die Vorlesung vor prall gefülltem Saal unter großem Applaus. Wir werden euch auch noch ein Video mit Ausschnitten aus dem interessanten Vortrag kredenzen in den nächsten Tagen.