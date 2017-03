Xbox Scorpio erhält 2018 HoloLens-Support

Im Weihnachtsgeschäft 2017 wird Microsoft seine neue Xbox-Spielkonsole veröffentlichen, die aktuell unter dem Projektnamen "Scorpio" bekannt ist. Neben 4K-Support in Spielen wird die Konsolen auch VR-Inhalte wiedergeben können. Kürzlich hat Microsoft bekannt gegeben, dass zudem AR-Erlebnisse mit der neuen Konsole möglich sein werden – allerdings geht dabei wohl nicht um das bereits vor einiger Zeit veröffentlichte, sehr teuere Modell der sogenannten HoloLens-Brille.

Laut einem Blogbeitrag zu DevKits für Windows Mixed Reality soll sogenannter Mixed-Reality-Content 2018 den Weg auf die kommende Xbox Scorpio finden. Anstelle der HoloLens-Brille wird der Nutzer voraussichtlich eine vergleichsweise günstige Datenbrille eines Drittanbieters (HP, Asus, Acer oder ähnlicher Anbieter) verwenden können, welche für die Darstellung der Hologramme auf die Rechenpower der Konsole zugreift. Natürlich lassen sich die angeblich ab 299 Dollar bepreisten Brillen auch an einem Windows-10-PC verwenden, sobald sie erhältlich sind.





Diese Ankündigung ergibt durchaus Sinn, wenn man einen Blick auf die aktuelle Plattformstrategie von Microsoft wirft: Die Xbox greift auf den selben OS-Kern wie Windows 10 am Desktop-PC zu. Entsprechend können bereits jetzt auf der Xbox One UWP-Apps installiert werden, die vom Entwickler für die Xbox One freigegeben wurden. Die Bereitstellung von Mixed-Reality-Apps und der Support entsprechender Hardware bei der Scorpio ist also durchaus schlüssig.