PC Linux

Manche Regionen warten mit Besonderheiten auf. Wald erhöht etwa die Holzproduktion. Nahrung könnt ihr nur produzieren, wo es Felder, Wild oder Fisch gibt.

Clanwahl, Kampf um Regionen und Ressourcen

Im Forschungsmenü könnt ihr euch austoben und Schwerpunkte setzen.

Winter is Coming: Im Winter snkt eure Nahrungsproduktion. Die Naturkatastrophe Schneesturm lähmt die ganze Wirtschaft. Vor Katastrophen gibt es immer eine Warnung.

Entscheidungsvielfalt und Kampfsystem

Ihr haben wir ans Kampfgeschehen gegen die Draugur herangezoomt. Am Schwert können drei Meister der Lehren Wissen generieren.

Fazit

Echtzeitstrategie

Einzel- und künftig auch Mehrspieler

Für Einsteiger bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Vielversprechende, atmosphärische Wikinger-RTS mit Liebe zum Detail

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Indie-Entwickler Shiro Games hat sich bereits mitundeinen Namen gemacht. Mit dem kürzlich in den Early Access gestartetenwagen sich die Franzosen um Studiogründerundjetzt in das Genre der Echtzeitstrategie. In Northgard übernehmt ihr die Kontrolle über einen Wikinger-Clan, der neue Ländereien erobern möchte. Da der Titel auf nordischer Mythologie basiert, habt ihr euch dabei nicht nur mit anderen Clans zu messen, sondern beispielsweise auch mit den Untoten Draugar auseinanderzusetzen. Wir haben für diesen Indie-Check unsere Axt geschärft und uns ins Abenteuer gestürzt.Aktuell steht nur der Skrimish zur Verfügung. Die Kampagne und der Multiplayer folgen. Die erste Entscheidung müsst ihr gleich vor der Partie treffen: Wollt ihr lieber mit dem kriegerischen Clan Fenrir, dem auf Wirtschaft und Expansion ausgelegten Clan Eikthyrnir oder den Überlebensspezialisten (Nahrung) vom Clan Heidrun Neuland betreten? Auch die Zahl der gegnerischen Clans, bis zu drei, könnt ihr bestimmen. Und dann seid ihr auch schon in der hübsch gestalteten Spielwelt, könnt euch an den liebevollen Animationen und vor allem dem stimmigen Wikinger-Soundtrack erfreuen. Wichtig ist jedoch, dass ihr gleich eine solide wirtschaftliche Basis schafft. Denn ihr startet nur mit eurem Gemeindehaus, das Dorfbewohner generiert. Allerdings nur solange, es freien Wohnraum gibt. Also müsst ihr bald Häuser bauen um neuen zu schaffen. Wichtig sind auch die Holzfällerhütte, denn zum Bauen benötigt ihr Holz, und das Ausbildungslager für Kämpfer.Doch schnell ist euer Startgebiet voll: In jeder Region könnt ihr nur eine begrenzte Anzahl an Gebäuden errichten. Ihr müsst als eine Späherhütte bauen, einen Dorfbewohner zum Späher machen und neue Regionen erkunden. Finden sich dort Gegner wie Untote wie Wölfe oder Draugur, müsst ihr erst mit euren Kriegern dort aufräumen. Dann könnt ihr die Region besiedeln, was Nahrung kostet. Ihr seid also zur Expansion verdammt, wenn ihr mit eurem Clan eine der fünf Siegbedingungen erfüllen wollt. Die weiteren Ressourcen sind Steine (Gebäude upgraden), Eisen (insbesondere "Berufe" upgraden), die globale Zufriedenheit und die Währung Kröwns, die ihr beispielsweise mit Handelsposten und -routen, aber auch durch Raubzüge oder das Besiegen gegnerischer Claneinheiten erhalten könnt. Während die Mineralvorkommen endlich sind, erschöpfen sich die weiteren Ressourcen nicht. Eure Forschung treibt ihr vor allem mit den Meistern der Lehren voran, die in der Spielwelt befindliche Objekte wie Runensteine, die ihr aber auch bauen könnt, erforschen und so euer Wissen erhöhen, mit dem ihr die mit jeder Erforschung teurer werdenden Erkenntnisse freischaltet. Ruhm (u.a. Feste, bestimmte Gebiete erobern) erhöht euren Rang. So kommt ihr etwa an die Berserker-Spezialeinheit.Northgard bietet zwar anders als-Reihe keine Produktionsketten, ihr müsst aber trotzdem ständig Entscheidungen treffen, die auch von eurem Startgebiet mitbestimmt werden. In welche Region expandiere ich? Wieviele Gebäudeslots habe ich noch frei, und wofür nutze ich sie am besten? Kann ich es vorm Wintereinbruch noch riskieren, eine Region zu erschließen? Wenn ja, welche? Muss ich die Wunschregion vielleicht erst säubern? Und welches Wissen sollte ich am besten Freischalten? Günstigeres erschließen von Ressourcen oder doch lieber verbesserter Abbau der endlichen Ressource Mineralien? Soll ich mein Gemeindehaus jetzt schon upgraden, um neue Gebäude bauen und bestehende upgraden zu können? Habe ich dann noch genug Holz für die Heizphase im Winter?Das Kampfsystem ist zwar eher simpel gehalten, mit moderatem Micromanagement könnt ihr aber deutlich bessere Erfolge erzielen. Abgesehen von verbesserten Kampffähigkeiten durch (Wissens-)upgrades setzt sich eure Armee aus normalen Kriegern, einem mit Ruhm freischaltbaren Berserker (den ihr besser nicht verliert!) und den rekrutierbaren War Chief zusammen, von dem ihr gleichzeitig nur einen ins Felde führen könnt und für dessen Rekrutierung ihr Eisen (das ihr aber auch am Marktplatz erstehen könnt) benötigt. Wird eine eurer Regionen angegriffen, wehren sich alle Zivilisten der Region. Ihr solltet aber auch eure Truppen schicken. Greift ihr ein Gebiet an, genügt es, die Krieger ins Gebiet zu schicken. Ihr könnt aber auch gezielt einzelne Einheiten angreifen und vor allem verwundete Einheiten abziehen. Befinden sie sich in einer von euch kontrollierten Region, wird sie von euren Heilern, die zu Hause bei ihrer Hütte bleiben, geheilt. Übrigens: Verwundete Arbeiter sind um 20 Prozent weniger produktiv und habt ihr zuviele Verwundete, sorgt das für Unzufriedenheit.Northgard macht uns bereits mit der zufallsgenerierten Skirmish-Karte im Early Access einen Heidenspaß, was nicht nur am Setting liegt. Bugs sind uns keine begegnet und das sehr übersichtliche Interface ist auch schon mit entsprechenden Tooltips versorgt. Die Spielzeit für eine Skirmish-Partie auf "Normal" mit drei Gegnern liegt bei etwas unter zwei Stunden. Wir freuen uns schon auf die Kampagne, die weiteren Clans und den Multiplayer.Aber auch jetzt gibt es schon viele, stimmige Kleinigkeiten: So könnt ihr mit eurem Späher Schätze in Gräbern finden, Schiffwracks bergen oder versuchen eine Allianz mit den Riesen Jötunn zu schmieden. Wenn ihr Strategen seid und Lust auf Skirmish-Partien habt, könnt ihr bereits jetzt zugreifen. Alle anderen warten auf die Kampagne. Einen Eindruck unserer ersten Gehversuche mit dem Hirsch-Clan könnt ihr euch in unserem "Let's Try"-Video direkt unter dieser News verschaffen. Wie ihr eine Kampagne erfolgreich gestalten könnt, erfahrt ihr in unserem vierteiligen Let's Play mit dem Wolf-Clan