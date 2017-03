Moonfall: Golden-Axe-Style Action-RPG bei Steam-Greenlight // Trailer

PC Linux MacOS

Im September 2015 hat das slowakische Indie-Studio Fishcow die Arbeit am Action-RPG Moonfall gestartet, das sich spielerisch am Klassiker Golden Axe orientiert. Jetzt hat der Entwickler eine Greenlight-Kampagne auf Steam gestartet.

Moonfall ist ein side-scrolling RPG mit handgezeichneten Grafiken in einer dunklen, industriellen Welt mit gotischen Elementen und erzählt die Geschichte eines Mannes, der zwischen den Fronten eines technologisch fortschrittlichen Imperiums einerseits und Wilden andererseits gefangen ist. Die komplette Kampagne könnt ihr im Koop erleben oder euch in speziellen Arenen mit Freunden und Unbekannten duellieren. Moonfall soll in 2017 für PC (Windows, OSX, Linux) erscheinen und dann für Konsolen portiert werden.

Direkt unter dieser News könnt ihr euch einen Trailer des scheinbar schon recht fortgeschrittenen Spiels anschauen, um dann bei Gefallen die Greenlight-Kampagne unterstützen zu können.