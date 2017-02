Agony: Neuer Trailer und erstes Gameplay-Video zum Survival-Horror-Adventure

PC XOne PS4

Das polnische Studio MadMind arbeitet derzeit mit Nachdruck am Survival-Horror-Adventure Agony, zu dem nun weiteres Videomaterial veröffentlicht wurde. Zum einen könnt ihr einen neuen Trailer bestaunen, der euch einen weiteren Blick auf die Dämonen der Hölle gewährt und zum anderen gibt es noch ein Video, das euch die ersten Spielszenen präsentiert.

Den Trailer haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt. Den Gameplay-Clip könnt ihr euch im Anschluss an diese Meldung anschauen. Im letzteren übernimmt der Protagonist, der bekanntlich über die Fähigkeit verfügt, andere Kreaturen zu manipulieren (mehr dazu hier: Agony: First-Person-Survival-Horror-Adventure für PC und Konsolen angekündigt), die Kontrolle über einen Dämon, mit dem er die Umgebung erkundet. Den Höllentrip könnt ihr schon im zweiten Quartal dieses Jahres auf dem PC, Xbox One und der PS4 antreten.