Nintendo Switch: Es wird auch Titel ohne TV-Support geben

Bisher hat Nintendo stets mit der Hybrid-Funktion seiner neuen Konsole Switch geworben und demonstriert, wie ihr Titel sowohl unterwegs, als auch zu Hause am Fernseher genießen könnt. Es wird aber offenbar auch Spiele geben, die keine TV-Funktion unterstützen.

Der erste Handheld-Modus-Only-Titel ist das Rhythmusspiel Voez vom Entwickler Rayark. Das Spiel wird ausschließlich über den Touchscreen gesteuert und kann somit nicht am TV gespielt werden. Nachdem Voez im vergangenen Jahr für iOS und Android erschien, wurde später auch eine Umsetzung für die Switch angekündigt. Gestern hat das Studio via Twitter auch ein Release für Europa bestätigt. Das Spiel wird hierzulande pünktlich zum offiziellen Launch der Konsole am kommenden Freitag, zum Preis von 20,99 Euro erhältlich sein. Als Vertriebspartner fungiert Flyhigh Works. Im folgenden Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf den Titel werfen: