GDC2017: Nicht-lineare Erzählungen in Horizon Zero Dawn

PS4

Horizon - Zero Dawn ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Eine Wand voller Klebezettel ist das Vorbild Eine nicht-lineare Beispielquest.

Gameplay Programmer bei Guerilla Games, hielt einen vielbesuchten Vortrag auf der GDC. Englischer Originaltitel: Building Non-linear Narratives in Horizon: Zero Dawn. Dabei ging es im Wesentlichen um die im Test ) die nicht so linear angelegt sind wie in vielen anderen Spielen. Generell definiert Leszek Quests als eine Kombination von narrativ- und regelbasierten Aktionen, die den Spieler etwa über seinen persönlichen Ehrgeiz oder seinen Wunsch, Gutes in der Spielwelt zu tun, abholen.Die normale Struktur einer Quest in einem RPG sieht demnach so aus: Sie besteht aus mehreren einzelnen Phasen oder Schritten, von denen jeder ein Stück der Erzählung ist. Sie hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Meist ist jeder Schritt mit einem Quest-Log-Eintrag verbunden. Und am Ende bekommt der Spieler eine Belohnung.Laut Leszek lassen sich RPG-Quests generell auf einer Skala von "entspannt" bis "strikt" einteilen: Erstere haben kein zentrales System, um die Quest-Progression zu tracken, ja das Konzept der Quest an sich ist nicht fest definiert. Jegliche Spiellogik wird über Skripte verwaltet, nicht über Spielmechanik. Solche Systeme seien sehr gut geeignet, quasi jede vorstellbare erzählerische Idee in eine Quest zu packen, doch auf Kosten eines hohen Aufwands der Implementierung einzelner Quests. Gute Beispiele dafür seienund viele andere ältere RPGs bis etwa Mitte der 90er Jahre.Die strikten Quest-Systemehaben laut Leszek eine feste Struktur für die Quest und benutzen ein zentrales System, um den Status aller Quests zu tracken. Statt ein individuelles Skripting für jede Quest zu benötigen, werden sie aus vorgefertigten Bausteinen zusammengesetzt. Gute Beispiele dafür seien Hack-and-slash-Spiele wieoderModerne Spiele hingegen würden sich irgendwo zwischen diesen beiden Polen ansiedeln, weil die Designer einerseits die Notwendigkeit spannender Quests erkennen, andererseits die Skalierbarkeit ihrer Arbeit im Blick haben müssen.etwa siedelt Leszek ziemlich genau in der Mitte der Skala an,ein Stück weiter Richtung "strikt". Und sein eigenes Horizon - Zero Dawn ordnet er noch ein wenig "strikter" ein. Gleichzeitig aber biete es den Spielern mehr Freiheiten: Viele Spiele, selbst solche mit nicht-linearer Struktur, setzten auf eine Abfolge linearer Schritte. Guerilla Games hingegen setzte bei Horizon auf Ablaufdiagramme, um dem Spieler einen "probabilty space" (Wahrscheinlichkeitsraum) statt linearer Quests zu bieten.Das Vorbild dafür sei eine Wand aus Sticky Notes gewesen: Jeder Klebezettel steht dabei für ein Ereignis oder einen Handlungsschritt, und mit Verbindungslinien zwischen einzelnen Zetteln werden Wirkungszusammenhänge verdeutlicht. Genauso funktioniere das Quest-System von Horizon - Zero Dawn: Nur der anfängliche Schritt sei für die Spieler zugänglich, dann aber stehen mehrere Wege über unterschiedliche Szenen zur Verfügung. Wenn ein Schritt abgeschlossen wird (also die Szene erlebt wurde), öffnet sich dadurch ein weiterer Weg oder Teile des Ablaufdiagramms verschließen sich dem Spieler.So könnte der Held entweder eine Insektenplage bekämpfen, danach die Schwarmkönigin töten, und dann die Quest abschließen. Oder er spricht vorher mit der Königin und löst die Quest friedlich. Oder er tötet sie doch danach. Umgekehrt ist es natürlich nicht möglich, mit der Schwarmkönigin zu reden und zu einer friedlichen Lösung zu gelangen, wenn man sie erschlagen hat.Zusammengefasst sind Quests in Horizon - Zero Dawn als Ablaufdiagramme aufgebaut (mögliche Plot-Punkte). Sie sind durch Ursache-und-Wirkung-Verkettungen verbunden und werden durch Aktionen des Spielers definiert, die an dieser Stelle ausgeführt werden müssen (also etwa jemanden töten oder etwas einsammeln). Auf diese Weise können nicht-lineare Quests erstellt werden, obwohl nur ein fester Rahmen an Aktionen zur Verfügung steht, ganz ohne Tricks oder Workarounds. Ein Nebeneffekt dieses gleichzeitig strikten wie vielseitigen Systems sei, dass der Spieler selbst (durch eine Dialogoption bei Händlern) "Bringe mir X"-Quests für sich erschaffen könne, zum Handeln oder Crafting.Ein Problem, das Guerilla bei Horizon - Zero Dawn noch nicht in den Griff bekommen hat, so Seszek weiter, sei das Zeitreise-Problem: In einer Geschichte kann ein Ereignis, sobald es eingetreten ist, nicht mehr rückgängig gemacht werden. Um aber den Status der Quest eindeutig zu kommunizieren, kann es aufgrund von Spieleraktionen dennoch passieren, dass die Ereignisse einer Quest rückgängig gemacht und der Status der Quest wieder auf Anfang gesetzt werden. Ein zweites Problem sei, dass man nicht genug "Verben" (Aktionsmöglichkeiten wie Töten oder Sammeln) gehabt habe, um alle Quest-Ideen abzudecken.Insgesamt aber ist Leszek Szczepánski sehr zufrieden: Seine Kollegen und er hätten fast 150 Quest unterschiedlicher Komplexität erstellt, die man immer wieder auch nicht-linear lösen könne.