PC XOne PS4

In nicht mal drei Wochen erscheint mit Mass Effect - Andromeda (Preview ) der neueste Teil von Biowares Science-Fiction-Rollenspiel. Es setzt nicht direkt die Handlung der drei Vorgänger fort, sondern versetzt euch in der Rolle von Sara oder Scott Ryder als Mitglied des Unternehmens Andromeda in eine bislang unbekannte Galaxie, in der ihr nach einem neuen Heimatplanteten für die Menschheit sucht.Einige der Fans der Reihe bekundeten insbesondere nach Mass Effect 3 (Test ), auf hohem Niveau vom auch für RPG-Klassiker wieverantwortlichen kanadischen Studio enttäuscht zu, in welche Richtung sich die Reihe entwickelt hatte. Aber nicht nur von ihnen, sondern auch von den zufriedenen Serienfans oder Neuinteressierten möchte wir in unserer heutigen Sonntagsfrage erfahren, ob ihr die Anschaffung von Mass Effect - Andromeda auf PC, PlayStation 4 oder Xbox One ernsthaft in Erwägung zieht oder eher auf Abstand zum nunmehr vierten Teil der Reihe geht. Spielt der Spaß oder die Enttäuschung, die ihr nach den ersten drei Teilen empfunden habt, die entscheidende Rolle? Oder seid ihr gar ein Serien-Einsteiger, den das bislang gesehene einfach nur sehr anspricht?Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montagmorgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild. Wie üblich bitten wir euch nicht bloß, an der Umfrage teilzunehmen, sondern eure Meinung in den Kommentaren ausführlicher zu schildern und mit der Redaktion sowie den anderen Usern zu diskutieren.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.