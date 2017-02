Nintendo Switch: Publisher stellt gut 60 Indie-Titel für neue Konsole vor

Switch

Nintendo Switch ab 470,00 € bei Amazon.de kaufen.

An diesem Freitag erscheint mit der Switch die neue Spielekonsole des japanischen Traditionsunternehmens Nintendo weltweit im Handel. Allzu üppig fällt das Spiele-Lineup für die Switch zum Starttag bekanntlich nicht aus. Heute hat Nintendo allerdings gut 60 Spiele unabhängiger Entwicklerstudios angekündigt, die allesamt noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Bei den 60 Titeln handelt es sich teilweise zwar auch um Titel, die es bereits für PC oder auch andere Spieleplattformen gibt beziehungsweise die parallel auch auf PS4 und Co. erscheinen, darunter etwa die von Team 17 (Worms) gepublishten Titel Overcooked oder das 3D-Jump-and-run Yooka-Laylee. Einige der Spiele werden jedoch (zeit-)exklusiv oder mit Switch-alleinigen Spielmodi veröffentilcht. So ist unter anderem der Release des sehr beliebten RPG-lastigen Simulation Stardew Valley samt Mehrspielermodus vorgesehen. Die offizielle Beschreibung Nintendos lässt aber auch in diesem Fall vermuten, dass die Mehrspieler-Funktionen nicht dauerhaft Switch-exklusiv bleiben werden.

Plattformexklusiv erscheint im Sommer etwa Steamworld Dig 2, Runner 3, das neue Spiel der Bit.Trip-Macher soll im Herbst folgen. Weitere der für 2017 geplanten Titel sind Shakedown Hawaii, Graceful Explosion, The Escapists 2 oder das 2D-Action-Adventure Dandara. Im unten eingebetteten, komplett deutsch untertitelten Video könnt ihr euch Bewegtmaterial zu einigen der 60 Titel anschauen. Die Timecodes (vielen Dank an GG-User Green Yoshi!) seht ihr hier: