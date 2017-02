Total War: Bretonnia-Addon erschienen, zudem Warhammer 2 und ganz neue Epoche in Arbeit

PC Linux

Total War - Warhammer ab 46,47 € bei Amazon.de kaufen.

Mit der Veröffentlichung des letzten DLC-Addons zu Total War - Warhammer (Note im Test: 9.0) namens Bretonnia wird auch das Reich der mächtigen Ritter mit dem süßen französischen Dialekt in der Kampagne spielbar.

Gleichzeitig veröffentlicht Creative Assembly eine Art Komplett-Edition als Total War: WARHAMMER – Alte Welt Edition (siehe auch das verlinkte Video). Dabei handelt es sich um eine spezielle Version mit allen bisher erschienenen kostenlosen DLCs sowie Patches und eben der Bretonia-Fraktion (auf Deutsch mit einem N). Diese könnt ihr wahlweise als König Louen Leoncoeur, Herzog Alberic de Bordeleaux oder Feenzauberin Morgiana Le Fay in die Schlacht führen. Außerdem liegt eine Novelle bei.

Interessanter ist aber die Aussage von Brand Director Rob Bartholomew, dass an Total War - Warhammer 2 bereits seit geraumer Zeit gearbeitet wird. Außerdem arbeite das History-Team an einem weiteren AAA-Titel der Total-War-Serie und zwar "in einer Ära, die von uns bis jetzt noch nicht besucht worden ist." Prognosen werden angenommen, wohin es beim nächsten historischen Total War gehen wird.