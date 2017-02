Game Pass: Microsoft stellt Spiele-Flatrate für die Xbox One vor [U]

XOne

Update von 17:00 Uhr:

Auf Nachfrage bei Microsoft wurde uns bestätigt, dass Spiele nur zum kostenlosen Spielen bereitstehen, solange sie sich in der aktuellen Game-Pass-Auswahl befinden. Werden sie aus dieser wieder entfernt, geht – anders als etwa bei den Gratistiteln via Xbox Live Gold – der kostenlose Zugriff verloren. Allerdings wolle man rechtzeitig (etwa ein bis zwei Monate vorher) ankündigen, wenn ein Spiel wieder aus der Rotation verschwindet.

Ursprüngliche News von 16:00 Uhr:

Vor zweieinhalb Jahren startete EA auf der Xbox One mit ihrem EA-Access-Programm, in dem ihr ab 4,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff auf eine große Auswahl der Spiele des Herstellers erhaltet. Getreu dem Motto "was EA kann, können wir schon lange" führt Microsoft nun ein weiteres Spiele-Abomodell auf der Xbox One ein. Dieses hört auf den Namen Game Pass und soll bereits in diesem Frühjahr an den Start gehen.

Anders als bei EA Access stehen euch bei Game Pass jedoch nicht ausschließlich die Titel eines Publishers zur Verfügung. Neben Spielen der Microsoft-eigenen Studios zählt Head of Xbox Phil Spencer in seiner Mitteilung etwa auch die Publisher 2K, 505 Games, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Deep Silver, Focus Home Interactive, Sega, SNK, THQ Nordic sowie Warner Bros. auf.

Konkret ist in der Ankündigung von mehr als 100 Spielen für die Xbox One die Rede, unter denen sich auch abwärtskompatible Xbox-360-Titel befinden. Zum Launch sollen unter anderem Halo 5 - Guardians (im Test: Note 8.5), NBA 2K16 (im Test: Note 9.5), Payday 2 sowie Soul Calibur 2 zur Verfügung stehen. Im Teaserbild auf der Xbox-Website sind zudem noch weitere Spiele wie Saints Row 4: Re-Elected, Mad Max (im Test: Note 7.5), Terraria sowie Gears of War und Fable 3 zu erkennen.

Spencer betont, dass bei Game Pass sämtliche Spiele im Download bereitstehen und kein Streaming oder dergleichen angewandt wird. Den Formulierungen auf der deutschen Übersichtsseite zum Game Pass nach zu urteilen stehen sie euch wie die Gratistitel bei Xbox Live Gold und PS Plus dauerhaft bereit, solange ihr zahlender Abonnent seid. Gegen einen Rabatt könnt ihr Spiele auch dauerhaft in eure Sammlung aufnehmen. Auf Vollversionen gibt es 20 Prozent, auf Addons 10 Prozent. Trotzdem wird es anders als bei EA Access keinen festen Spielepool geben, sondern eine monatlich wechselnde Rotation.

Als Preis ruft Microsoft 9,99 Euro auf. Über mögliche Rabatte für Jahres-Abonnements gibt es noch keine Informationen. Ein genaues Startdatum für Game Pass wurde ebenfalls noch nicht genannt. Bereits ab heute soll der Service jedoch für erste Teilnehmer des Insider-Programms mit ersten ausgewählten Spielen zur Verfügung stehen.