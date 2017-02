Conan Exiles: Verkaufszahlen weit über den Erwartungen, Release-Zeitraum bekannt

PC XOne PS4

Das Ende Januar in die Early-Access-Phase- gestartete Survival-Spiel Conan Exiles (zu Stunde der Kritiker) hat die Erwartungen von Funcom in Hinblick auf die Verkaufszahlen schon jetzt übertroffen. Wie das Studio im aktuellen Geschäftsbericht angibt, hat sich der Titel innerhalb der letzten vier Wochen bereits knapp eine halbe Million Mal verkauft (480.000 Einheiten). Etwa diese Menge hat Funcom eigentlich für das komplette Jahr kalkuliert (487.000 Kopien).

In dem Ergebnis sind die Umsetzungen für PS4 und Xbox One natürlich noch gar nicht drin. Auf Microsofts Konsole soll der Titel noch diesen Frühling in das Preview-Programm aufgenommen werden. Die Early-Access-Phase soll nach Angaben der Entwickler insgesamt zwölf Monate andauern. Während der Zeit will Funcom alle zwei Wochen kleinere Patches veröffentlichen, die Fehlerbehebungen und Optimierungen für den Titel enthalten. Zudem ist geplant, während der Entwicklungsphase noch vier bis sechs große Inhaltsupdates zu implementieren. Die offizielle Veröffentlichung des Titels soll dann im ersten Quartal 2018 auf allen drei Plattformen erfolgen.