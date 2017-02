Twitch verkauft bald Spiele // Streamer erhalten Provision

Der Konzernriese Amazon erweitert seine Online-Streaming-Plattform Twitch und will in Zukunft auch digitale Spielkäufe als zusätzlichen Service ermöglichen. Dabei soll der Dienst laut dem Betreiber „zum besten Ort werden, um Spiele zu erwerben“, wobei sowohl Entwickler, als auch Streamer und Nutzer von dieser Entwicklung profitieren sollen.

So werden die Zuschauer noch während der Ausstrahlung eines Livestreams die Möglichkeit haben, das gezeigte Spiel direkt über den Kanal oder auch die Spiel-Infoseite zu erwerben und damit ihre Lieblingsstreamer zu unterstützen. Letztere erhalten als Teilnehmer an dem Programm fünf Prozent für jedes Spiels, das über ihren Kanal verkauft wird. Für ihre Käufe sollen die Zuschauer (als zusätzlichen Anreiz) mit den Twitch-Truhen belohnt werden, die zufällig genierte Gegenstände, wie spielspezifische Emotes, Chat-Abzeichen oder Bits (für Cheering) enthalten. Teilnehmende Entwickler und Publisher erhalten 70 Prozent des Erlöses pro Titel. Zum Start des digitalen Verkaufs im Frühling wurden folgende Partner bestätigt:

11 Bit Studios

Blue Mammoth Games

Campo Santo

Devolver Digital

Digital Extremes

Double Fine Games

Fred Wood

Gambitious

Hi Rez Studios

iNK Stories

Jackbox Games

Paradox Interactive

Proletariat Inc.

Raw Fury Games

Telltale Games

tinyBuild Games

Trion Worlds

Ubisoft

Versus Evil

Vlambeer

Die Käufe werden zwar weltweit angeboten, allerdings hierzulande vorerst nur in englischer Sprache und mit Preiskennzeichnungen in US-Dollar. Weitere Sprachen sollen in den darauffolgenden Monaten integriert werden. Zum Kauf von Spielen wird ein Amazon-Konto benötigt. Eine Q&A zu dem Thema, sowie weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.