Hearthstone: Erweiterung schickt Euch auf eine "Reise nach Un'Goro"

Blizzard hat für Anfang April die mittlerweile neunte Inhaltserweiterung für sein Sammelkartenspiel Hearthstone - Heroes of Warcraft angekündigt. Die Reise nach Un'Goro wird sich thematisch mit dem exotischen Krater im Süden Kalimdors befassen, der unter Warcraft-Spielern für seine prähistorisch anmutende Flora und Fauna bekannt ist.

Neben dem obligatorischen neuen Spielbrett werden mit der Erweiterung 135 neue Karten, Elementare als neue Diener sowie zwei neue Spielmechaniken integriert werden. Das Schlüsselwort "Mutieren" ermöglicht es Dienern mit elementarer Macht durchzogen zu werden und so neue Eigenschaften zu erhalten. Ähnlich wie bei der Mechanik "Entdecken" könnt ihr zwischen drei Optionen wählen, wenn ihr eine Karte mit Mutieren ausspielt. Insgesamt wird es zehn verschiedene Mutationen geben. Der neue Kartentyp "Questkarten" wird sich auf legendäre Karten beschränken. Somit könnt ihr und das aus gutem Grund, nur jeweils eine davon in eurem Deck einsetzen. Jede Questkarte wird automatisch Bestandteil eurer Starthand und wird euch in jeder Partie vor eine besondere Aufgabe stellen (beispielsweise: Ruft sieben Diener mit Todesröcheln herbei). Sofern ihr die Quest erfüllt, erhaltet ihr eine attraktive Belohnung (zum Beispiel Hoffnungswahrerin Amara).

Mit dem Start der Erweiterung beginnt im Spiel auch das "Jahr des Mammuts" wodurch alle Karten aus den Erweiterungen "Der Schwarzfels", "Das Große Turnier" und "Die Forscherliga" nur noch im "Wilden Format" verfügbar sein werden. Den Ankündigungstrailer zur "Reise nach Un'Goro" könnt ihr euch direkt im Anschluss anschauen.