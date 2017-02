Thimbleweed Park: Termin steht fest, Screenshots aus deutscher Version

PC XOne iOS Linux MacOS Android

Chefentwickler Ron Gilbert hatte uns bei seinem Besuch Ende Januar versprochen, dass sein Point-and-Click-Adventure Thimbleweed Park (Preview) nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen würde. Nun steht mit dem 30. März auch ein konkreter Veröffentlichungstermin für das Spiel fest, an dem neben Ron Gilbert auch andere ehemalige LucasArts-Mitarbeiter wie Gary Winnick beteiligt sind. Der genannte Termin gilt gleichsam für die PC-Systeme Windows, Mac OS X und Linux sowie für die Xbox-One-Version, für die Microsoft über ein auf drei Monate befristetes Exklusivrecht im Konsolensektor verfügt.

Sämtliche Versionen von Thimbleweed Park, das laut den Machern über rund 16.000 Dialogzeilen verfügen wird, werden über vollständige englische Sprachausgabe verfügen, bei der von Boris Schneider-Johne übernommenen Lokalisation für den hiesigen Markt wird es sich lediglich um eine Textübersetzung handeln. Auch die PC-Version wird auf Wunsch vollständig mit dem Gamepad spielbar sein.

Mehr Details zum Spiel, und weshalb wir uns auf den Release am 30. März freuen, könnt ihr unserem ausführlichen Vorschaubericht inklusive umfangreichem, spoilerfreien Preview-Video sowie in unserem Interview mit Ron Gilbert finden. Thimbleweed Park wurde Ende 2014 erfolgreich via Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter finanziert. Beim Spiel im Retro-Pixellook handelt es sich um eine Art geistigen Erben zu Maniac Mansion (Report). Ähnlich wie in Lucasfilm Games' Klassiker, für den Gilbert einst seine berühmte, vielfach verwendete SCUMM Engine programmierte, schlüpft ihr darin in die Rolle von verschiedenen Charakteren, die auch über individuelle "Fähigkeiten" verfügen.

Anlässlich der Terminbekanntgabe haben die Entwickler auch einen frischen Satz Screenshots veröffentlicht. Die neuen Bilder könnt ihr euch in unserer Galerie zu Gemüte führen. Diese zeigen indes deutsche Bildschirmtexte und vermitteln damit auch erste Eindrücke der eingedeutschten Fassung.