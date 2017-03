PC XOne PS4 WiiU PSVita iOS Linux MacOS

In Forma.8 gibt es viel zu erkunden und zahlreiche Abkürzungen freizuschalten.

Meditatives Metroidvania mit klasse Leveldesign

Die aufrufbare Karte zeigt auch den "Raum", in dem ihr euch gerade befindet.

Die Kämpfe nehmen im Spielverlauf an Schwierigkeit zu, was insbesondore an den Attacke-Manövern der Aliens liegt.

Stramme Kämpfe und knackige Rätsel

Die Bereiche des fremden Planeten sind thematisch abwechslungsreich gestaltet.

Fazit

Metroidvania

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene

Erhältlich im eShop seit 23.02.2017 für 14,99 Euro

In einem Satz: Meditatives Metroidvania zum geduldigen Abtauchen in eine freme Welt

Jede Woche stellen wir euch ein interessantes eShop-Spiel für WiiU, 3DS oder Virtual Console vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um diese Rubrik kümmern sich unsere UserundMixedBag ist das vonundgegründete italienische Indie-Studio, das in den letzten Jahren nicht nur auf sieben Köpfe angewachsen ist, sondern jetzt auch sein langerwartetes Metroidvaniaauf den Markt gebracht hat. Und das gleich auf Xbox One, PS4, PSVita (Cross-Buy), PC und WiiU. Letztere Version, die auch einen Exklusivabschnitt bietet, haben wir uns für euch angeschaut. Mit dem kleinen Protagonisten, einer Forschungssonde, haben wir versucht herauszufinden, auf was für einem Planeten wir hier überhaupt abgestürzt sind.Die Introsequenz von Forma.8 zeigt zunächst die Zerstörung unseres Raumschiffes und die "Flucht" zahlreicher Sonden auf einen nahegelegenen Planeten. Kaum haben wir die Kontrolle über eine dieser Sonden übernommen, fallen sofort drei Dinge auf: Der interessante Artstyle, der Soundtrack und die Trägheit der Sonde. Diese drei Elemente lassen Forma.8 zu einem "meditativen Metroidvania" werden, zumal es deutlich weniger actionlastig ist als andere Genre-Vertreter wie der Klassiker. Zudem braucht ihr durch das Schweben der Sonde in den meisten Passagen weniger Geschick als in Titeln, die als Plattformer angelegt sind.Genretypisch müsst ihr hier und dort Objekte finden, um weitere Wege freizuschalten, und schaltet auf diese Weise auch Abkürzungen in der Spielwelt frei. Durch das gelungene Leveldesign wird leidiges Backtracking minimiert. Gelegentlich springt ihr auch mittels eines Teleporters in andere Bereiche. Die einzelnen Areale sind nicht nur optisch und akustisch abwechslungsreich gestaltet, sondern warten auch mit unterschiedlichen Gegnertypen und Besonderheiten auf: So wird eure Beweglichkeit und die der von euch verschossenen Bomben unter Wasser spürbar eingeschränkt.Zu Spielbeginn startet ihr noch ohne Waffensysteme, diese müsst ihr erst aufsammeln. So könnt ihr dann etwa eine Überladung herbeiführen und Gegnern nicht nur Schaden zufügen, sondern sie auch zurückstoßen oder Bomben legen. Anfangs sind die Kämpfe noch recht simpel. Ihr findet ausreichend Energiekügelchen, die auch von besiegten Kreaturen zurückgelassen werden, um eure Lebensenergie aufzufüllen. Unvorsichtigkeit wird jedoch schnell bestraft. Der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe nimmt im Spielverlauf zu, ihr könnt jedoch auch einfach an Gegnern vorbeifliegen. Diese respawnen übrigens wenn ihr ein Areal verlassen habt und dann erneut betretet. Sollte eure Sonde schrottreif werden, mildern faire Rücksetzpunkte den Schmerz.Forma.8 nimmt euch auch zu Beginn nicht an die Hand: Eine Einführung in die Steuerung oder die Bedeutung der auffindbaren Gegenstände gibt es nicht. Nicht immer sofort auf der Hand liegt die Lösung der durchaus knackigen Rätsel. Mit Geduld und notfalls etwas Herumprobieren sind sie aber stets lösbar.Forma.8 ist nichts für actionorientierte Spieler. Wenn ihr aber Lust auf ein Metroidvania habt, das zwar nicht unbedingt Neuland betritt, aber fast alles richtig macht und euch eine atmosphärische Spielwelt bietet, in die ihr regelrecht abtauchen könnt, dürft ihr unbesorgt zugreifen. Die Anfangs- oder auch Puzzleschwierigkeiten erfordern hier und da jedoch etwas Geduld – an die Hand genommen werdet ihr in Forma.8 jedenfalls nicht.